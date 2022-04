MediaTek fechou 2021 com mais 75 milhões de SoCs em smartphones do que a Qualcomm

Sabemos que a MediaTek não é a marca mais popular no mercado dos processadores para equipamentos móveis. Mas ninguém pode negar que, realmente, se trata de uma das empresas mais presentes e importantes neste setor.

E agora, segundo as informações mais recentes, a MediaTek fechou o ano de 2021 um total de SoCs em smartphones de mais de 75 milhões acima do que conseguiu a rival Qualcomm.

MediaTek superou a quantidade de SoCs da Qualcomm em 2021

De acordo com as informações reveladas pelo recente relatório da Strategy Analytics, a MediaTek fechou o ano de 2021 com uma clara e indiscutível vantagem no que respeita a smartphones vendidos com os seus SoCs integrados. Ao todo, a marca taiwanesa conseguiu uma vantagem de mais de 75 milhões de processadores móveis, comparativamente à norte-americana Qualcomm.

Os detalhes indicam que, apesar de tudo, a Qualcomm fechou o ano de 2021 com um aumento de receita na ordem dos 43% face à MediaTek, sendo que o foco da empresa são sobretudo os smartphones premium e topo de gama, tal como aqui já havíamos referido.

Mas a MediaTek também entrou forte no mercado dos telefones de gama alta com os seus poderosos processadores Dimensity 9000. Desta forma, será interessante saber como estarão estes resultados referentes ao fecho do ano de 2022 e se, nessa altura, a Qualcomm se mantém líder no campo dos equipamentos topo de gama ou se, pelo contrário, a marca taiwanesa pode superar a rival também neste mercado.

Segundo Sravan Kundojjala, autor do relatório é responsável pelo setor de componentes móveis da Strategy Analytics:

Pela primeira vez num ano, a MediaTek ultrapassou a Qualcomm em unidades e estabeleceu uma liderança de mais de 75 milhões de unidades em Processador de Aplicações (AP) para smartphones em 2021. A MediaTek aproveitou o afastamento da Qualcomm nas APs 4G LTE de média e baixa gama e conquistou participação ao nível do volume. E apesar de perder no que respeita às unidades, a Qualcomm fechou 2021 com uma receita 43% maior do que a MediaTek, graças a um aumento no mix de APs premium e de gama alta com preços superiores. Ambas as empresas tiveram um bom desempenho no segmento de AP 5G e registaram um aumento em 13 anos no que respeita aos preços médios de venda de APs.

Através do gráfico anterior, verificamos então que a Qualcomm liderou 2021 ao nível de receitas, com uma participação de 37,7%, seguida pela MediaTek com 26,3% e em terceiro encontra-se a Apple com 26%. Já a Samsung deteve 6,6% da receita, seguida pela Unisoc (2,5%), HiSilicon (0,8%) e Google (0,1%).

Pode ler o relatório completo aqui.