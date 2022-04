É um novo utilizador de iPhone? Conheça estas 10 dicas

Entrou recentemente no mundo dos iPhones e sente-se ainda um pouco perdido no mesmo? Saiba que existem 1001 coisas que estes smartphones lhe podem oferecer, desde personalizações que encaixarão perfeitamente no seu perfil, até às mais altas configurações para o manter acomodado à sua máquina.

Se é um novo utilizador de iPhone, estas 10 dicas vão ajudá-lo a adaptar-se ao sistema.

1. Personalizar o ecrã principal com Widgets

Quando adquirimos um novo smartphone, uma das primeiras coisas que queremos é deixá-lo ao gosto dos nossos olhos. Portanto, nada melhor do que falar sobre as formas de personalizar o ecrã principal do seu iPhone com widgets. Para além de lhe permitir embelezar o ecrã principal, os widgets também lhe permitem acompanhar a informação essencial diretamente do ecrã principal do seu dispositivo.

1. Clique e mantenha o dedo numa área vazia do ecrã até as apps começarem a tremer.

2. Em seguida, clique no "+" no canto superior esquerdo do ecrã para aceder à biblioteca de widgets.

3. Agora, encontre os widgets de que gosta e clique neles.

4. Depois disso, selecione de que forma quer que este apareça e clique em "Adicionar Widget" para o adicionar ao seu ecrã pricipal.

2. Esconder páginas do ecrã principal

Uma das melhores formas de esconder aplicações no seu iPhone é colocá-las numa página específica do ecrã principal e depois escondê-la. Isto é muito mais fácil de fazer do que pode estar a pensar.

1. Clique e mantenha o dedo numa área vazia do ecrã até os ícones começarem a tremer.

2. A seguir, clique no botão das páginas do ecrã principal, na parte inferior do ecrã.

3. Selecione as páginas do ecrã principal que deseja esconder e carregue em "Ok" canto superior direito.

3. Modo de Concentração do iPhone

E se for uma pessoa distraída e precisar urgentemente de algo que não a faça perder o foco no trabalho? Pois bem, saiba que o iPhone tem uma definição de concentração. Através dela, pode criar a sua própria configuração, e escolher quem lhe pode ligar e de que apps - exclusivamente - pretende receber notificações.

1. Para começar, dirija-se às "Definições" do seu iPhone.

2. Aceda a "Concentração".

3. Clique no "+" e de seguida "Personalizado".

4. Agora, dê à sua configuração um nome, uma cor e um ícone, e clique em "Seguinte".

5. Escolha as pessoas que permite que lhe liguem e as aplicações que permite que lhe enviem notificações.

6. Para a ativar, basta ir à Central de controlo > clicar em "Concentração" e escolher qual a configuração que deseja ativar.

Esta aparecerá ativa no seu ecrã bloqueado.

4. Central de controlo do iPhone personalizada

Esta central oferece acesso instantâneo a todas as suas ações favoritos. Portanto, deve personalizá-la de modo a permitir-lhe aceder rapidamente ao que deseja.

1. Para começar, vá às "Definições" do seu iPhone.

2. De seguida aceda a "Central de controlo".

Neste ecrã, deverá ver várias ações úteis para várias funcionalidades, incluindo o Modo de baixo consumo, Gravação do ecrã, Lanterna, e muitas mais.

3. Clique no "+" à esquerda da funcionalidade que deseja adicionar ao centro de controlo. Se desejar remover qualquer característica, clique no "-" à sua esquerda.

5. Personalizar a página inicial do Safari

E que tal personalizar a página inicial do Safari com a sua imagem preferida? O navegador vem com alguns papéis de parede pré-definidos para lhe permitir decorar a página inicial. Além disso, também pode optar por utilizar uma imagem da sua biblioteca de fotografias.

1. Abra o "Safari" no seu iPhone.

2. Clique em "Editar" na parte inferior do ecrã.

3. Agora, pode selecionar uma imagem predefinida ou clicar no "+" para escolher uma fotografia da sua biblioteca de fotografias.

6. Manter as definições da câmara do seu iPhone

Especialmente quando se vai para uma longa sessão fotográfica, é melhor personalizar as definições da câmara com antecedência e mantê-las para que, quando sair e voltar a entrar, tenha as mesmas definições. Poupa muito do seu tempo e permite-lhe captar fotografias com as configurações ideais. Além disso, torna a sua pós-edição menos demorada.

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone e de seguida vá a "Câmara".

2. Agora, clique em "Manter definições".

3. Escolha quais as definições que pretende manter quando reiniciada a app da câmara.

7. Proteja as suas notas

As suas notas pessoais merecem uma camada extra de proteção. Portanto, proteja-as para impedir o acesso não autorizado.

1. Abra a aplicação "Notas" do seu iPhone e vá para a nota que pretende bloquear.

2. Depois, clique no ícone do canto superior direito e carregue em "Proteger".

3. Em seguida, crie uma palavra-passe para as suas notas protegidas.

É de salientar que, se quiser, pode utilizar outra forma de desbloqueio para gerir as notas protegidas.

8. Grave o ecrã do seu iPhone

Existem múltiplas razões pelas quais poderá ter necessidade de gravar o ecrã do seu iPhone. Com um gravador de ecrã eficiente à sua disposição, não precisa de recorrer a uma ferramenta de terceiros para gravar o ecrã.

1. Depois de adicionada a "Gravação do ecrã" à Central de controlo (como explicamos acima como fazer), aceda à mesma e clique durante 2 segundos no ícone de Gravação do Ecrã.

2. Depois disso, clique no Microfone apresentado mais abaixo para permitir, ou não, a gravação da sua voz enquanto grava o ecrã.

3. Para parar a gravação basta clicar novamente no ícone de gravação.

9. Ocultar as suas fotos pessoais

Tem fotografias que não quer que sejam apresentadas sempre que abre a sua app Fotografias? Pois bem, saiba que pode manter todas essas imagens ocultas.

1. Abra a aplicação das Fotografias do seu iPhone.

2. Clique em "Selecionar", no canto superior direito, e escolha as fotografias que pretende esconder.

3. Depois disso, clique no ícone de Partilhar e escolha "Ocultar".

4. Agora, arraste para baixo e aceda aos "Ocultos". Aí terá todas as suas fotografias ocultadas.

10. Reinicie forçadamente o seu iPhone

Ao enfrentar alguns possíveis problemas do iPhone como a falta de resposta do ecrã táctil e o crashing, vai desejar poder reiniciá-lo de forma forçada para que tudo volte ao normal. Saiba que isso é possível e fácil de fazer:

Para forçar o iPhone X, iPhone X S , iPhone X R , ou qualquer modelo de iPhone 11, iPhone 12 ou iPhone 13 a reiniciar, proceda da seguinte forma:

1. Carregue e solte rapidamente o botão para aumentar volume, carregue e solte rapidamente o botão para baixar o volume e depois mantenha premido o botão lateral. Quando aparecer o logótipo da Apple, solte o botão.

Caso não possua nenhum destes iPhones, veja como reiniciar forçadamente o seu.

