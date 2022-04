Trabalhadores da Amazon votaram a favor de um sindicato

Os trabalhadores da Amazon, em Nova Iorque, votaram a favor de um sindicato! Esta conquista representa uma vitória histórica para a mão de obra de uma das maiores empresas a nível mundial.

Um antigo trabalhador espera que esta votação motive outros trabalhadores a reforçarem as suas iniciativas.

A Amazon foi muitas vezes alvo de acusações relativamente às condições de trabalho e ao ambiente que os trabalhadores viviam dentro da empresa. Se há cerca de um ano estes votaram contra uma sindicalização, agora, parece que começarão a estar protegidos.

Na sexta-feira, dia 1 de abril, os trabalhadores da Amazon em Staten Island, Nova Iorque, votaram a favor da sindicalização da sua atividade. Este é, então, um esforço histórico no trajeto que a empresa tem vindo a percorrer.

A votação garantiu que o Amazon Labor Union (em português, Sindicatos dos Trabalhadores da Amazon) obtivesse uma vitória com 2.654 votos - cerca de 55%. Por outro lado, e de acordo com o National Labor Relations Board (NLRB), supervisor do processo, 2.131 trabalhadores- cerca de 45% - rejeitaram a proposta.

Além disso, os 67 votos postos em causa pela Amazon não foram suficientes para influenciar a vitória pelo sindicato. De acordo com os funcionários federais, os resultados da contagem dos votos só serão verificados quando ambas as partes apresentarem as objeções que entenderem necessárias. Para isto, têm até ao dia 8 de abril.

De acordo com a BBC News, a vitória foi uma batalha difícil, na medida em que foi levada a cabo por um grupo independente formado por antigos e atuais trabalhadores que não possuíam o apoio oficial de um sindicato estabelecido. Por esta razão, foram muitas vezes superados e derrotados pela Amazon.

Esperançoso, Chris Smalls, um antigo trabalhador que se viu despedido da Amazon, espera que o sucesso da votação relativamente a um sindicato em Nova Iorque possa incentivar os trabalhadores de outras instalações da Amazon a começarem ou reforçarem as suas próprias iniciativas, por forma a garantirem proteção e apoio.

Estamos desapontados com o resultado das eleições em Staten Island, porque acreditamos que ter uma relação direta com a empresa é o melhor para os nossos empregados. Estamos a avaliar as nossas opções, incluindo apresentar objeções com base na influência inadequada e indevida do NLRB que nós e outros (incluindo a National Retail Federation e a Chamber of Commerce dos EUA) testemunhámos nesta eleição.

Disse a Amazon numa declaração, após a votação.

Conforme revelou a assessora de imprensa da Casa Branca, o “presidente ficou satisfeito por ver os trabalhadores garantir que as suas vozes são ouvidas no que diz respeito a decisões importantes no local de trabalho”. Mais do que isso, afirmou que ele “acredita firmemente que cada trabalhador em cada estado deve ter uma escolha livre e justa para aderir a um sindicato e o direito de negociar coletivamente com o seu empregador”.

