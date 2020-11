PlayStation 5 já vendeu mais do que a Xbox Series X e S, diz site

No segmento gaming, as duas consolas do momento são a PlayStation 5 da Sony e a Xbox Series X da Microsoft. Ambos os equipamentos já estão lançados no mercado, e o Pplware também já teve oportunidade de os analisar.

Uma das questões que vários utilizadores atentos a este segmento fazem é qual das duas consolas irá ter mais sucesso. E de acordo com um site, a PlayStation 5 já vendeu mais do que a Xbox Series X e Series S.

O VGChart é um site norte-americano dedicado a realizar várias metodologias para analisar o mercado de jogos eletrónicos. Para além disso, o site divulga estatísticas acerca da quantidade de vendas de consolas, jogos, e outros relacionados.

Mas agora a plataforma divulgou uma informação que poderá incendiar os ânimos entre os mais fanáticos do mundo gaming, nomeadamente da Microsoft e da Sony.

PS5 já vendeu mais do que a Xbox Series X e S da Sony

De acordo com o VGChart, tanto a PlayStation 5 como a sua edição digital já venderam mais do que a Xbox Series X e Series S. Os estudos mostram assim que as consolas da Sony terão vendido 1.483.910 unidades entre os dias 8 e 14 de novembro. Por sua vez, estima-se ainda que a Microsoft tenha vendido 1.345.386 exemplares das novas Xbox de última geração nesse mesmo período.

Apesar de ambas as quantidades não parecerem assim tão diferentes (~138.524 unidades), a verdade é que para os fãs mais dedicados e atentos, são informações significativas.

Xbox Series X e Series S dominam o mercado europeu

Um outro dado curioso é que a PS5 vende bem no mercado global, mas na Europa é a a Xbox Series X/S quem domina. O site revela então a lista das unidades de consolas mais vendidas até ao momento, a nível global e por regiões, do dia 8 a 14 de novembro.

Estimativas de vendas globais

PlayStation 5 – 1.483.910

Xbox Series X | S – 1.345.386

Switch – 722.176

PlayStation 4 – 116.301

Xbox One – 45.288

3DS – 2.198

Estimativas de vendas na América Latina

PlayStation 5 – 1.259.270

Xbox Series X | S – 898.208

Switch – 303.703

PlayStation 4 – 32.946

Xbox One – 34.706

3DS – 812

Estimativas de vendas na Europa

Xbox Series X | S – 349.697

Switch – 216.851

PlayStation 4 – 71.480

Xbox One – 8.340

3DS – 686

Estimativas de vendas na Ásia

Switch – 172.632

PlayStation 5 – 152.516

Xbox Series X | S – 28.230

PlayStation 4 – 8.487

3DS – 617

Xbox One – 226

Estimativas de vendas na Oceania

PlayStation 5 – 72.124

Xbox Series X | S – 69.251

Switch – 28.990

PlayStation 4 – 3.388

Xbox One – 1.882

3DS – 83

No entanto, salientamos que estes dados são meramente estimativas, e não dados absolutos. Ou seja, podem não corresponder fielmente à realidade, contudo dão uma certa noção do que estará a acontecer no mercado gaming. Podem consultar os dados completos aqui.

Mas os eventos Black Friday podem muito bem alterar todos estes valores e, por conseguinte, trazer algumas surpresas.

