O grande dia de promoções chegou. A Black Friday acontece hoje, na última sexta-feira do mês, ainda que muitos descontos estejam a decorrer desde o início do mês e tantos outros se vão estender até ao Natal. Ainda assim, para que possa aproveitar esta época de preços baixos, trazemos mais algumas sugestões, desta vez de produtos tecnológicos para a casa e para o seu bem-estar.

Veja as sugestões.

Produtos para a casa

Em altura de Black Friday, toda a gama de produtos para a casa está disponível com descontos até 70%.

Selecionámos um produto que chegou recentemente ao mercado. Trata-se do novo robô aspirador do ecossistema Xiaomi, o Viomi S9. Este modelo, além da aspiração da casa, com mapeamento associado, por pisos, ainda disponibiliza uma base de carregamento, onde, de forma automática, o depósito de lixo é descarregado.

Depois, há ainda a limpeza com água. O Viomi S9 tem um tanque de água onde se acopla uma mopa e, ao mesmo tempo que vai aspirando, pode também ir lanvando o chão.

Há que destacar ainda o facto de ter um poder de sucção de 2700 PA, um tanque de água de 250 ml e de o saco do lixo, existente na base de carregamento, poder levar até 3 L. Em termos de autonomia, a marca promete 3,6 horas de aspiração, ou seja, cerca de 320 metros quadrados.

O novo aspirador inteligente Xiaomi Viomi S9 está disponível por apenas 554,69€, utilizando o código de desconto BLACK5. O envio é feito a partir de armazém europeu, pelo é rápido, gratuito e não está sujeito a custos adicionais.

Xiaomi Viomi S9

Pode ainda aproveitar o preço Black Friday para o aspirador vertical Xiaomi Jimmy JV85 Pro, já analisado aqui no Pplware, agora por 251€ com o código de desconto BLACK5.

Bicicletas e trotinetes elétricas

Também o segmento dos pequenos veículos elétricos está com grandes baixas de preço, até 60%.

Aqui destacamos a bicicleta elétrica Xiaomi HIMO Z16, um modelo dobrável que pode circular a uma velocidade máxima em bateria de 25 km/h. Com uma utilização mista, a bicicleta pode atingir uma autonomia de 80km/h.

Há que ter em consideração que a bicicleta não deve suportar mais do que 100 kg, sendo que a própria bicicleta pesa 22,5kg. É importante ter estes valores em consideração, uma vez que existirão momentos em que a bicicleta terá que ser transportada à mão.

A e-bike Xiaomi HIMO Z16 está disponível em branco ou azul por 550€ com o código de desconto SPBF20. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Polónia, sem custos adicionais na entrega. Traz ainda 3 ofertas, no valor de 30€: lenço e fita, suporte para smartphone e pequena mochila para guiador.

Alternativamente, o modelo Xiaomi HIMO Z14 também merece destaque, com outras características em termos de estrutura. Está disponível pelo mesmo preço, também com 3 ofertas, utilizando o código de desconto GKB497S.

Xiaomi HIMO Z16

Produtos eletrónicos de consumo

Dos eletrónicos de consumo fazem parte a maior parte dos produtos eletrónicos que conhecemos, tendo assim uma diversidade muito alargada. Os descontos também são aliciantes, até 60%.

Um dos produtos mais populares neste segmento são as colunas Bluetooth, e a Tronsmart tem uma montra muito interessante. Destacamos assim a Tronsmart Element T6 Plus.

Com um design em forma de garrafa, a coluna Tronsmart Element T6 Plus SoundPulse permite ouvir música em stereo, com uma potência de 40W e dois altifalantes. Tem autonomia para 15 horas de reprodução de música, com o volume médio e carrega em 3 a 5 horas.

Vem com Blutooth 5.0, tem certificado IPX6 e inclui uma porta USB Tipo-C, slot para cartões e porta USB 2.0. Na estrutura, vêm ainda inclusos uma série de controlos de áudio.

A coluna bluetooth Tronsmart Element T6 Plus Portable está disponível por cerca de 40€, com o código de desconto GKBESTS4. É oferecida uma caixa de transporte, no valor de 13€, e o envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Tronsmart Element T6 Plus Portable

Smartphones, computadores e boxes de TV

Por fim, na secção dos smartphones, computadores e boxes de TV, também com descontos até 60%, destacamos um MiniPC com capacidade e desempenho muito interessantes, olhando ao seu preço.

O MiniPC Beelink GEMINI M vem equipada com o sistema operativo Windows 10, com um processador Gemini Lake Refresh J4125 e uma GPUIntel UHD Graphic 600. Oferece 8 GB de RAM e um SSD de 128 GB para armazenamento.

Tem como interfaces de ligação 4 portas USB 3.0, duas portas HDMI, slot para cartão de memória, porta DC, ligação para jack de áudio de 3,5 mm e porta Ethernet Gigabit. Por fim, destaca-se a inclusão de Wi-Fi dual-bande e Bluetooth 4.0.

O MiniPC Beelink GEMINI M está disponível por 154,79€, utilizando o código de desconto 55WOBQRP. Os portes têm um custo de 12,90€.

Beelink GEMINI M