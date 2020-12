PlayStation 5 é o maior lançamento da história das consolas nos EUA

A PlayStation 5 já chegou ao mercado e, por conseguinte, foi adquirida por milhares de jogadores em todo o mundo. Bem sabemos que esta é uma das consolas mais aguardadas deste ano, mas a verdade é que as vendas estão a superar as expetativas.

As informações mais recentes indicam que, nos Estados Unidos, a PlayStation 5 já superou a marca estabelecida pela PS4. Por sua vez, os norte americanos já gastaram 35% mais com os jogos em comparação ao ano passado.

A nova consola da Sony é uma das tecnologias mais desejadas deste ano e, certamente, será prenda de Natal de muitos utilizadores. Este é um equipamento que promete uma experiência de jogo única aos jogadores e as vendas estão a ditar o verdadeiro sucesso da PS5.

PlayStation 5 vende como nunca nos EUA

Mesmo num ano que vai ficar marcado pela pandemia da COVID-19, a economia tem tentado recuperar e voltar a ser aquilo que foi. Nesse sentido, os novos lançamentos tecnológicos podem sofrer na pele as consequências e, assim, ter menos produtos vendidos do que o previsto.

No entanto isso parece não estar a acontecer com a nova PlayStation 5. Isto porque a procura pela consola da Sony tem sido elevada, o que leva a haver dificuldade em conseguir comprar um exemplar.

Nos EUA, por exemplo, os últimos dados revelados pela NPD Group indicam que só no mês do lançamento, as vendas da PS5 superaram a marca estabelecida pela PlayStation 4. Para além disso, o valor gasto em videojogos foi 35% superior ao do ano passado, totalizando mais de 7 mil milhões de dólares (~6 mil milhões de euros).

Em suma, a nova consola da Sony não só alcançou o maior número de unidades vendidas, como também conseguiu a maior faturação registada por uma consola no mês de lançamento, nos EUA.

No entanto, esta quantidade contabiliza também as compras efetuadas por bots, uma prática comum na revenda destes equipamentos em sites como o eBay, a valores acima do recomendado pela empresa. E esta é uma situação que tem deixado os jogadores com os nervos à flor da pele, uma vez que assim se esgota o stock ao preço recomendado.

Leia também: