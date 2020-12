iFixit desmonta completamente a PlayStation 5. Veja as fotos

A PlayStation 5 é um dos equipamentos tecnológicos mais aguardados deste ano. Foi lançada a 19 de novembro e o Pplware já teve oportunidade de a testar e analisar, como pode ver aqui.

Mas o site iFixit foi mais longe e desmontou a consola da Sony na totalidade, assim como o comando DualSense. Veja as fotografias e os vídeos.

Se comprou ou está a pensar comprar a nova PlayStation 5, certamente que não lhe passa pela cabeça desmontar a consola para explorar todos os pormenores e detalhes da sua construção. Até porque não é propriamente uma tecnologia barata, custando quase 500 euros.

Mas se tem curiosidade acerca de como será este equipamento por dentro, então o iFixit faz isso por si.

PlayStation 5 e comando DualSense completamente desmontados pelo iFixit

O site iFixit dedica-se ao conserto de gadgets e, como tal, domina bem o segmento de hardware dos equipamentos. Neste sentido, agora lançou a desmontagem total da nova PS5, assim como do seu comando DualSense.

De acordo com o site, a consola da Sony tem dezenas de parafusos que a seguram e parece que os utilizadores terão alguma dificuldade em substituir a unidade ótica. Isto porque este componente está bloqueado por software na motherboard.

Ou seja, apesar de a troca física ser aparentemente fácil, a substituição colocada não vai ler os discos. E, por conseguinte, se a unidade ótica falhar, a consola terá que ser enviada à Sony.

Na desmontagem pode ver todo o interior desta consola, bem como analisar os detalhes da fonte de alimentação, tal como podemos ver na imagem seguinte.

No site, o iFixit deixa assim todos os passos necessários para desmontar a PlayStation 5. E todos eles vêm ilustrados com fotografias do processo, bem como com uma explicação, definição e análise dos diferentes componentes que estão a ser desmontados.

Veja de seguida o vídeo da desmontagem da PlayStation 5:

Comando DualSense também foi desmontado

Mas também o comando DualSense, para a PS5, foi desmontado pela equipa do iFixit. O site descobriu que a bateria deste equipamento é relativamente fácil de substituir, mas também tem grandes dimensões.

Assim, tal como na PlayStation 5, o iFixit também deixa passo-a-passo o procedimento de desmontagem do comando. E como podemos ver pelas diversas imagens, este é então um trabalho no qual apenas quem sabe do assunto se deve aventurar.

Em suma, talvez não seja desadequado aconselhar a não fazerem isto em casa.

No site encontra ainda mais fotografias caso, mesmo assim, queira arriscar a desmontar este comando de cerca de 70 euros.

Veja então o vídeo seguinte com a desmontagem feita ao DualSense:

Se ficou curioso então veja todos os passos e fotografias deste processo aqui.