A segurança do armazenamento online é cada vez mais uma prioridade. A quantidade de informação que pretendemos guardar e a rapidez com que trocamos de (e entre) equipamentos exige um serviço de qualidade, até porque se trata de conteúdo privado, parte da nossa vida.

O serviço pCloud tem um conjunto de características que se destaca dos serviços que melhor conhecemos. Além disso, tem a vertente de pagamento único para acesso vitalício, e para toda a família! Saiba tudo.

São vários os serviços Cloud que conhecemos, muitos deles por estarem associados às mais populares tecnológicas do mundo. No entanto, há outros serviços como o pCloud, que no meio de tanta concorrência conseguem destacar-se e marcar a diferença.

Para começar, há algo que poucos permitem: escolher o local onde são armazenados os nossos dados. Assim, o pCloud permite se quer que os seus dados sejam guardados num data center na União Europeia, nomeadamente no Luxemburgo, ou nos EUA, no Texas. Estes data centers cumprem os mais altos padrões da segurança da informação, incluindo várias certificações, incluindo a adoção das leis da privacidade da Suíça. Pode ver todo o detalhe aqui.

pCloud é uma das melhores opções na segurança

O pCloud está no topo dos serviços mais seguros para utilização doméstica individual. É usada criptografia TLS/SSL quando os dados são transferidos para os servidores.

Além disso, os dados são armazenados em pelo menos três servidores diferentes, localizados numa área de alta segurança.

Depois, com a funcionalidade pCloud Crypto, poderá ter os seus ficheiros mais importantes criptografados. Essa criptografia é então feita do lado do cliente que, ao contrário da criptografia no lado do servidor, significa que ninguém tem os meios necessários para descriptografar a informação. Depois, do lado do servidor, é utilizada criptografia RSA de 4096 e AES de 256 bits, com autenticação de 2 fatores e em conformidade com o RGPD.

Funcionalidades para tudo o que precisa

O pCloud trata-se de um serviço Cloud no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, em vez de se tratar de um serviço de sincronização de pastas, como é o Dropbox ou o Mega, trata-se de um serviço onde acede diretamente ao conteúdo na Cloud, sem necessidade de o ter disponível localmente.

Isso é possível graças à ferramenta pCloud Drive, que disponibiliza uma partição virtual que lhe permite aceder a todos os conteúdos, diretamente a partir do Explorador (no caso do Windows, claro).

Além disso, é possível sincronizar qualquer pasta do sistema com qualquer pasta existente no pCloud. Precisa apenas de definir as pastas nas quais quer estabelecer uma ligação de sincronização.

Pode fazer partilhas de diferentes modos. Um deles, é o convite de um utilizador para aceder à sua pasta. Todas as pastas partilhadas ficarão listadas devidamente, para que nunca perca o rasto ao que tem partilhado e com quem, sendo possível fazer essa gestão a qualquer momento.

O outro método de partilha é simplesmente a escolha de uma pasta para que seja gerado um link de partilha, para dar a quem entender. Da mesma forma, todas as pastas com um link de partilha ficam listadas, pelo que é simples saber exatamente o que está acessível.

Não se fica por aqui

O pCloud Drive tem ainda outras funcionalidades adicionais como:

Upload automático de screenshots

Possibilidade de limitar as velocidades de download e upload, com funcionalidade de LAN sync

Controlo do espaço local utilizado em cache (para operações de upload de grandes quantidades de dados)

Stream de ficheiros de áudio e vídeo, sem que tenham de ser descarregados na totalidade para que sejam reproduzidos (suportado no Android e iOS)

Finalmente, e recorrendo à interface Web, é possível aceder ao seu histórico de dados eliminados. Dessa forma, consegue restaurar dados que tenham sido apagados por engano, com um tempo máximo de 30 dias.

O pCloud está disponível para Android, iOS, Windows, MacOS, Linux e qualquer navegador Web.

Planos – se não gosta de subscrições, este serviço é para si

Como todos os serviços, também o pCloud disponibiliza planos anuais, mas diferencia-se com a possibilidade de adquirir um plano de pagamento único, que será seu para sempre.

Os planos disponíveis são então:

Até 10 GB : gratuito

: gratuito Premium de 500 GB : 4,99€/mês, 47,88€/ano ou 175€ pagamento único

: 4,99€/mês, 47,88€/ano ou 175€ pagamento único Premium de 2 TB : 9,99€/mês, 95,88€/ano ou 350€ pagamento único

: 9,99€/mês, 95,88€/ano ou 350€ pagamento único Família de 2 TB (5 utilizadores) : 400€ pagamento único (promoção de Natal, ver secção seguinte)

: 400€ pagamento único (promoção de Natal, ver secção seguinte) Business (3+ utilizadores): a partir de 7,99€/utilizador mês

De acordo com o pCloud, trata-se do único serviço com este tipo de dimensão (mais de 13 milhões de utilizadores) com um tipo de subscrição vitalícia.

O Natal é família… e a família merece um serviço Cloud à medida!

O pCloud disponibiliza a modalidade pCloud para a Família, e nesta altura natalícia está a oferecer um preço especial.

Assim, e até ao próximo dia 31 de dezembro, poderá ter uma conta de 2 TB com espaço e recursos Premium partilhados com a sua família, limitada a 5 utilizadores, por apenas 400€. O pagamento é único, para sempre!

Além disso, pode ainda acrescentar a vertente da criptografia de alto nível, disponível para toda a conta e para todos os utilizadores, por apenas 99€. O pagamento também é único e vitalício.

pCloud