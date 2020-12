Re-open EU: Saiba qual a situação pandémica na União Europeia

O coronavírus está a alastrar-se em toda a União Europeia, afetando as nossas vidas das mais diversas formas. Os governos adotaram várias medidas restritivas para travar a propagação do vírus e proteger vidas. No entanto, assiste-se agora a um novo aumento de casos na Europa.

Para ajudar a perceber o estado de cada país da Europa, a Comissão Europeia lançou agora uma app. Vamos conhecer a Re-open EU.

App Re-open EU está disponível para Android e iOS

A Comissão Europeia lançou esta segunda-feira uma aplicação para fornecer informação acerca da situação pandémica na União Europeia e clarificar os utilizadores sobre os requisitos de testes e de quarentena em vigor nos diferentes Estados-membros.

Em comunicado, o executivo comunitário refere que a aplicação Re-open EU (Reabrir UE) procura ajudar os cidadãos europeus a “planear viagens na Europa” de maneira “segura e saudável” ao fornecer “informação exaustiva e atualizada sobre a situação sanitária, a segurança e as medidas de viagem em todos os Estados-membros da União Europeia (UE)”.

Baseada em dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e dos Estados-membros, o executivo comunitário realça que a aplicação Re-open EU é “atualizada frequentemente”e está disponível nas 24 línguas da UE.

Através da aplicação, a Comissão prevê reproduzir o sucesso do ‘website’ Re-open EU, lançado em junho, e que, segundo o executivo comunitário, ajudou “mais de sete milhões de pessoas a planearem com confiança as suas viagens de verão e reencontrarem-se com a sua família e amigos”.