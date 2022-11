O que Ben Stiller, LeBron James, John Travolta e God of War Ragnarok têm em comum?

O que têm as estrelas do cinema Ben Stiller e John Travolta, o "Imperador" da NBA, LeBron James e o jogo God of War Ragnarok em comum?

Pois bem! São todos estrelas do mais recente trailer lançado para o próximo jogo de Kratos e Atreus. Venham vê-lo conosco.

É um dos jogos mais esperados deste final de ano e a espera está mesmo a terminar. É já no próximo dia 9 deste mês que God of War Ragnarok chega e os Santa Monica Studios continuam a criar altas expetativas para este regresso de Kratos e Atreus.

Tal como vimos aqui ou aqui, Ragnarok leva Kratos, Atreus e os jogadores a aventurarem-se pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas para evitar o fim do Mundo, enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra.

Recentemente, a Sony revelou um spot de TV de God of War Ragnarok, onde podemos encontrar os atores norte-americanos Ben Stiller e John Travolta, e o basquetebolista dos LA Lakers LeBron James, no qual se reúnem com os seus filhos e exploram, num tom divertido, as suas relações familiares.

“Falta cerca de uma semana para o lançamento do muito aguardado God of War Ragnarök, no qual Kratos e Atreus continuam a sua jornada pelos reinos nórdicos, enquanto fortalecem a sua relação de pai e filho. Esta viagem inspiradora fez-nos questionar se todos os pais se identificam com os desafios que Kratos e Atreus enfrentam na sua relação”, começou por explicar Eric Lempel, Senior Vice President na SIE.

“Felizmente encontrámos alguns pais muito familiarizados com o quão difícil pode ser a paternidade”, continuou. E acrescentou: “Unidos pela realidade de que nenhum pai é infalível, estas três famílias famosas mostram-nos como todos se podem identificar com a dinâmica entre Kratos e Atreus… sobretudo ao colocarem-se no seu papel”.

O que disseram as estrelas

Convidado a pronunciar-se acerca do jogo, o multifacetado ator Ben Stiller comentou que “colocar-me no papel de Kratos, com a sua barba e maquilhagem, fez-me sentir mais poderoso. As pinturas de guerra são muito úteis na hora de comunicar aos restantes que é a sério. A barba fez-me sentir mais sábio, apesar do Quin (meu filho) não pensar o mesmo”.

Por seu lado, o gigante dos LA Lakers, LeBron James afirmou que “ter o machado Leviatã nas mãos transporta-nos para um mundo distinto. Todos vivemos estas aventuras através de um ecrã, e poder trazer uma parte disso para o mundo real e conectarmo-nos de outra forma é algo incrível”.

Por fim, o ator John Travolta, que dispensa quaisquer apresentações indicou que “tal como no caso de Kratos e Atreus, encontrar o equilíbrio entre agarrar-se a algo e deixá-lo ir é uma dinâmica com que muitos pais se identificam. Não há nenhuma sensação melhor do que a de ver os teus filhos crescer e tornarem-se na melhor versão deles mesmos”.

God of War Ragnarok será lançado a 9 de novembro para Playstation 5 e Playstation 4.