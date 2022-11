O mercado de smartphones dobráveis tem estado a crescer de forma exponencial, com a Samsung a dominar esta área. Há uma presença em que se nota cada vez mais e que parece ir-se manter assim por mais algum tempo.

Falamos da Apple, que insiste em não abraçar esta área, sem uma justificação. A Samsung resolveu agora explicar tudo e mostrar num vídeo porque é que a gigante de Cupertino insiste em esperar.

A velha prática da Samsung

A Samsung tem uma prática há muitos anos de lançar vídeos que colocam a sua concorrência em comparação com o que a marca oferece. Na quase totalidade dos vídeos mostra como está mais avançada e como oferece muito mais aos utilizadores.

Esta situação está novamente a acontecer, agora focada numas das áreas tecnológicas e de mercado em que está a dominar. Falamos dos smartphones dobráveis, onde a Samsung detém a maioria da quota e onde domina nas tecnologias associadas.

Os smartphones dobráveis da Apple?

Desta vez, como acontece muitas vezes, a vítima deste vídeo é a Apple e a sua falta de propostas de smartphones dobráveis. Num vídeo em que se entende claramente que se desenrola dentro do ecossistema Apple (loja), um cliente tenta mudar para o outro lado do muro, para ter acesso aos smartphones dobráveis e câmaras fantásticas.

O interesse é depois alargado a outros clientes, que são acompanhados por um funcionário da Apple, que se tenta justificar. Curiosa é a resposta dada quando a questão de a Apple não ter estas tecnologias e estas experiências para o utilizador.

Um atraso nas tecnologias indesejado

Para mostrar o atraso que a marca tem em relação ao que a Samsung oferece, é mostrado que a Apple espera sempre muito mais tempo para oferecer isso aos utilizadores. Assim, a resposta é que estão à espera que chegue e que essa é a forma normal de reagir a todas as novas tecnologias.

Este é apenas mais um vídeo em que a Samsung mostra como está à frente da Apple no que toca a dar aos utilizadores as novidades mais interessantes e que marcam o mercado. É também destacado que a marca de Cupertino aguarda, por vezes tempo demais, para depois apresentar as suas soluções.