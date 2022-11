Venda de carros elétricos em Portugal cai 11,2% no mês de outubro

Para quem tem acompanhado o segmento dos veículos elétricos sabe que as vendas têm disparado. No entanto, no mês passado foi diferente. De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a venda de carros elétricos em Portugal cai 11,2%.

Em outubro de 2022 foram vendidos 1400 carros novos exclusivamente elétricos, ligeiros de passageiros, em Portugal.

Segundo dados da ACAP, nos primeiros dez meses do ano as vendas de carros elétricos em Portugal registaram um aumento homólogo de 44,4%. Entre janeiro e outubro foram vendidos 13.592 carros elétricos novos, ligeiros de passageiros, em Portugal.

Em outubro as vendas caíram 11,2% face ao ano passado.

De janeiro a outubro de 2022 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 46.843 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 21,6% relativamente a período homólogo de 2021.

De relembrar que em setembro foi batido um recorde de vendas mensais de carros elétricos. A fasquia dos dois mil veículos 100% elétricos vendidos num mês foi ultrapassada!

Em setembro de 2022 foram vendidos 2.307 Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle) e 1.524 veículos híbridos plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle), num total de 3.831 veículos – o valor mais elevado do ano.

Setembro foi um mês que permitiu à Tesla distanciar-se em mais de 500 unidades relativamente à segunda marca mais vendida em termos de BEV. Nos primeiros nove meses do ano, a Tesla já vendeu 1.622 unidades, enquanto que Peugeot e BMW + BMW i seguem nas segundas e terceiras posições, com 1.106 e 1.030 unidades vendidas, respetivamente.

