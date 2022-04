Novo trailer revelado para Smalland

Já lá vão dois anos desde que falámos pela primeira vez de Smalland, uma aventura onde os jogadores são pequenos... muito pequenos.

Recentemente foi revelado um novo vídeo que mostra mais um pouco da jogabilidade deste titulo da Merge Games.

Smalland, em desenvolvimento pela Merge Games, é uma aventura de sobrevivência que, tal como já tínhamos revelado (ver aqui ou aqui) se encontra a gerar fortes expetativas.

Smalland coloca os jogadores na pele de um herói, ou melhor, de um micro herói que, do tamanho de um pequeno incesto terá de arranjar forma de sobreviver num mundo que de resto manteve as suas dimensões.

Isso quer dizer que, apesar do personagem do jogador ser do tamanho de uma formiga, tudo o resto (animais, objetos, vegetação,...) se mantém com os seus tamanhos normais o que faz surgir desafios e obstáculos em praticamente todos os nossos movimentos.

Uma barata, que nos dias de hoje, matamos com uma pisadela, pode ser o derradeiro suspiro do jogador e esse é apenas um exemplo do mundo perigoso em que os nossos heróis vivem e sobrevivem.

E é precisamente isso que vemos no novo vídeo de jogabilidade que a Merge Games disponibilizou para Smalland. Uma batalha épica com algumas moscas que aumenta de perigosidade quando aparece uma barata no calor da ação.

Mas, nem só de combate o vídeo se refere. Também é mencionado o processo de criação da nossa casa, e da sua personalização que o jogador fará com base nos recursos que conseguir encontrar pelo terreno, nas suas incursões.

Smalland vai chegar ainda este ano para PC e para consolas, mas sem data concreta ainda apresentada.