Elon Musk parece estar a agitar as águas do Twitter

O CEO da Tesla Elon Musk é agora o maior acionista individual do Twitter e, por isso, tem uma palavra de peso nas decisões. Contudo, as ideias não têm parado de surgir e nem todas parecem ser as melhores, como é o caso das mais recentes.

O multimilionário até o nome da plataforma já sugeriu alterar.

Antes, Elon Musk escolhia o Twitter para anúncios relacionados com as suas empresas, bem como para dirigir críticas às mais variadas entidades. Contudo, agora, enquanto voz preponderante dentro da empresa da rede social, além disso, também pode pôr em prática as ideias que lhe surjam para a plataforma. Se algumas dessas ideias agradam aos utilizadores, outras nem por isso.

Como é habitual, não se sabe ao certo se os tweets são uma mera opinião, ou se servirão como ideia para futuras alterações.

Entre os dias 9 e 10 de abril, o CEO da Tesla partilhou um conjunto de tweets onde fez algumas sugestões de recursos a serem alterados ou adicionados à rede social. Por exemplo, colocou a hipótese de os utilizadores que assinarem o Twitter Blue terem acesso a uma verificação automática – esta, por sua vez, deverá ser diferente para utilizadores com alguma relevância, figuras públicas e contas oficiais. Além disso, esses assinantes deveriam também parar de receber anúncios.

Num outro tweet, Elon Musk sugeriu que o pagamento das subscrições do Twitter Blue devia ser feito através da moeda criptográfica Dogecoin. Mais do que isso, questionou os utilizadores, provavelmente em tom jocoso, relativamente à retirada do “w” da palavra Twitter.

Efetivamente, não é possível saber se as publicações passarão de meras sondagens para alterações reais. Contudo, conhecer as ideias que passam pela cabeça de Elon Musk poderá evitar surpresas aquando das atualizações da rede social.

