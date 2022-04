Será que o botão “editar” vai ser a primeira aposta de Musk no Twitter?

Parece uma questão insignificante, mas, de facto, os utilizadores do Twitter têm batalhado para que a rede social inclua um botão que permita editar as suas publicações. Se até agora essa vontade não se concretizou, parece que era apenas preciso que Elon Musk tivesse uma palavra a dizer sobre o assunto.

Enquanto maior acionista do Twitter, é possível que a chegada do mais recente membro do conselho de administração venha a ditar uma mudança.

Na segunda-feira, Elon Musk lançou uma sondagem no Twitter sobre a vontade dos utilizadores relativamente a um botão “editar”. Mais de quatro milhões de pessoas votaram, tendo a sondagem sido encerrada na terça-feira à noite. Na mesma altura, o CEO do Twitter Parag Agrawal retweetou a sondagem e alertou para o facto de os seus resultados serem importantes, incentivando a uma votação cautelosa.

Embora a porta-voz do Twitter, Catherine Hill, tenha recusado comentar a veracidade do que foi dito pelo CEO, o Twitter confirmou estar a trabalhar no botão "editar" desde o ano passado, e mostrou um sneak peak. Além de garantir que a ideia não surgiu a partir da sondagem de Musk, a rede social garantiu que os testes terão lugar nos próximos meses.

Não há bela sem senão

Efetivamente, o botão “editar” é uma vontade há muito expressada pelos utilizadores do Twitter. Aliás, o antigo CEO, Jack Dorsey, havia dito que a rede social estava a considerar o botão, tendo depois, em janeiro de 2020, afirmado que “provavelmente nunca” o fariam. Isto, considerando o objetivo de manter o espírito original dos tweets, bem como a confusão que seria se os utilizadores pudessem fazer alterações em textos já partilhados.

Por um lado, Andrew Bosworth, diretor de tecnologia da Meta, revelou que a possibilidade de edição das publicações não foi um problema no Facebook e que, relativamente à confusão, “basta incluir um aviso de que foi editado juntamente com o histórico de alterações”.

Por outro lado, de acordo com a Associated Press, há quem considere que o botão “editar” mudaria a natureza do Twitter, tornando-o menos valioso enquanto histórico de declarações oficiais de políticos, por exemplo. Além disso, as publicações feitas na rede social são, em muitos casos, incorporadas em notícias, podendo as possíveis edições representar um problema.

Para Jennifer Grygiel, professora de comunicação na Syracuse University, a solução passa por permitir que os utilizadores tenham um intervalo de tempo para editarem os seus tweets. Na opinião de Musk, esse intervalo de alguns minutos pós-publicação “parece razoável”.

