Quase 100 estúdios já desenvolvem os seus jogos no novo motor Unreal Engine 5

Tal como outros mercados, também o mundo dos videojogos tem que tentar encontrar constantemente novas formas de aliciar os jogadores, nomeadamente ao nível da jogabilidade, gráficos, aventuras, desafios, histórias, entre outros.

Neste sentido, a Epic Games conta com o seu novo motor gráfico Unreal Engine 5. E de acordo com as informações mais recentes, quase 100 estúdios de criação de jogos já estão a desenvolver os seus conteúdos nesta nova plataforma.

Unreal Engine 5 já é usado por quase 100 estúdios de jogos

O novo motor gráfico da empresa norte-americana Epic Games designa-se Unreal Engine 5 e, atualmente, é o mais popular deste segmento. Mas foi durante o evento State of Unreal 2022, que começou nesta terça-feira (5) e dura até à próxima segunda-feira (11), que ficámos a saber que já existem cerca de 100 estúdios que estão a desenvolver os seus jogos neste motor gráfico.

De acordo com os pormenores revelados, entre esses mesmos estúdios encontram-se nomes conhecidos, como por exemplo a CD Projekt RED, Obsidian, Ninja Theory, Gearbox, Devolver, Remedy, Codemasters, Rare, 2K, Focus Entertainment e também a PlayStation, a Xbox e a PlayStation VR2.

E através do vídeo seguinte do evento, podemos verificar vários detalhes sobre o motor gráfico da Epic Games. Por exemplo, no minuto 4:11, a empresa inclui uma interessante demonstração gráfica do jogo Matrix Awakens, permitindo aos programadores maior facilidade de adicionar movimento, gerir iluminação, sombras, texturas e também maior facilidade na criação de mundos com excelente qualidade visual.

Já no minuto 25:00 podemos ver as diferentes utilidades que o Unreal Engine 5 oferece, tendo por base que o motor não se destina apenas ao mundo dos videojogos. Por sua vez, no minuto 26:00 vemos então todos os estúdios que já estão a desenvolver os seus títulos na nova plataforma.

Recentemente também já havíamos informado que a polaca CD Projekt RED tinha anunciado que o seu novo jogo The Witcher estrearia já no motor Unreal Engine 5. Também a Crystal Dynamics avançou que o seu novo Tom Raider será criado nesta plataforma.