Xiaomi Fan Festival está de volta com grandes descontos e ofertas

O Xiaomi Fan Festival 2022 vai decorrer em mais de 30 países entre os dias 6 e 24 de abril. A Xiaomi vai contar com preços ainda mais competitivos, tanto nas suas categorias de smartphones como nas de outros produtos do seu ecossistema.

Venha conhecer algumas das promoções especiais.

Começa hoje o 12.º Xiaomi Fan Festival, que conta com diversas atividades promocionais da marca, até ao dia 24 de abril. Este evento tem como grande objetivo ligar os Xiaomi Fãs em todo o mundo, sendo que ocorre simultaneamente em mais de 30 países. Este ano, o Xiaomi Fan Festival conta com um produto exclusivo e de edição limitada, o Redmi Note 11 XFF Special Edition.

Integrado no festival, nos canais oficiais da Xiaomi foi lançado um vídeo intitulado de Innovation For Everyone (em português, Inovação para Todos), onde a Xiaomi destaca a sua contínua dedicação e confiança na inovação, para benefício de todos, em todo o mundo. É curioso ver que parte deste vídeo foi filmado em Portugal e apresenta uma vasta gama de smartphones Xiaomi e produtos inovadores AIoT.

Este vídeo mostra também uma ligação emocional entre a marca e todos os seus fãs e clientes e serve como incentivo para a busca felicidade com a ajuda da tecnologia.

Xiaomi Fan Festival: alguns produtos em destaque

Estas promoções são válidas até ao próximo dia 8 de abril, limitadas a stock existente. Nos smartphones, há ofertas para os primeiros clientes, como Mi Fans Sleep Masks para as primeiras 200 compras do Redmi Note 11, Redmi Earbuds 3 Lite para as primeiras 100 compras do Xiaomi 12X e Xiaomi 12, e outras ofertas nos outros produtos.

Pode ainda visitar a loja oficial Xiaomi/Redmi no Ebay ES, com desconto de 20% (código XMFANES22) para todos os produtos na página principal da loja.