Já no passado, ver aqui, viemos falar sobre Smalland, uma aventura em miniatura que parece vir a ser uma ótima surpresa.

Trata-se de uma aventura multiplayer, que se passa num open world e no qual a sobrevivência será o principal objetivo do (pequeno) jogador.

Smalland é uma aventura que nos faz lembrar quase de imediato, o filme de 1989 “Querida, encolhi os miúdos” (com Rick Moranis) e parece estar no bom caminho para se tornar num jogo com sucesso imediato.

A história de Smalland apresenta-nos um mundo em que os seres humanos se encontram reduzidos ao tamanho de simples insetos.

Trata-se de um mundo extremamente perigoso e no qual os humanos encontram-se agora no último lugar da cadeia alimentar, e qualquer bicho (por mais pequeno que nos pareça) pode ser uma ameaça mortal.

O mundo de Smalland encontra-se em constante mudança e a natureza vai gradualmente reclamando todo o terreno para si o que quer dizer que tanto a vegetação vai invadir terrenos novos, como os insetos invadem tudo pela frente.

Mas os restantes insetos não são as únicas ameaças e o jogador terá de conseguir manter-se vivo, alimentando-se, criando refúgios e manter-se afastado dos perigos geográficos deste mundo gigantesco.

A construção de infraestruturas (edifícios) será totalmente livre e dependente apenas das decisões dos jogadores. Estas instalações poderão ser criadas em praticamente qualquer zona dos mapas, se assim o jogador o desejar.

Recentemente foi apresentado um novo trailer, no qual se mostra um pouco mais da jogabilidade que esta aventura massiva em tamanho pequeno vai apresentar.

Neste novo vídeo, os jogadores podem ver um pouco mais da estranha e gigante superfície com que os jogadores se irão deparar. Outrora locais conhecidos e acessíveis a um simples passo, agora, uma simples planta é um tremendo desafio, um socalco no terreno transforma-se num obstáculo intransponível…

Parte das nossas necessidades de sobrevivência em Smalland, passam por aumentar o raio de alcance do nosso território e para isso, teremos de explorar uma “nova” e vasta área onde todas estas ameaças abundam. Recolher recursos e encontrar alimento são dois elementos cruciais para sobreviver.

Outras tarefas dos jogadores, passam por subir a árvores que mais parecem arranha-céus para encontrar recursos, ou criar ferramentas, equipamentos e armas (cada qual com poderes distintos) para ajudar a sobreviver neste “novo pequeno mundo”. Tanto os equipamentos como os edifícios poderão ser evoluídos e melhorados ao longo do tempo.

No entanto, o jogador não estará obrigatoriamente só nestas terras de insetos gigantes, e, além de outros jogadores online, irá encontrar outros mini seres humanos no decorrer das nossas viagens de exploração (existem várias fações). Estas fações serão importantes para negociação e convém manter relações cordiais com elas. Isto, pois, cada fação apresenta características únicas, incluindo o acesso a abelhas e formigas que nos podem ser úteis para nos movermos, por exemplo.

Entretanto, a Merge Games já revelou que o jogo irá ter um sistema de clima dinâmico, onde as condições atmosféricas podem mudar de um momento para o outro. Também prometidos, estão o aparecimento de alguns outros eventos aleatórios (ainda não divulgados) que irão proporcionar situações de perigo (ou sorte) que os jogadores irão se deparar.

Segundo a Merge Games, o jogo irá tentar reproduzir um ecossistema vivo e o mais realista possível, onde poderemos ver pormenores como um gato a caçar um rato.

Sozinho ou com amigos

Smalland será uma aventura que, dada a dimensão minúscula dos personagens, nos vai parecer gigantesco. Com efeito, a Merge Games já deixou dicas que se trata de um jogo bastante vasto e onde os jogadores terão muitos locais para explorar. E isto de uma forma completamente livre (open world).

No entanto, isso não significa obrigatoriamente que tenha de ser experienciado apenas a solo, e o jogo permite aos jogadores partirem nesta aventura com outros amigos online.

Smalland terá direito a uma Beta a ser disponibilizada em Julho e ainda sem data concreta de lançamento de versão definitiva.