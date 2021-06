Teste de velocidade coloca frente a frente o primeiro iPhone e o iPhone 12

A Apple surpreendeu o mundo com o lançamento do seu primeiro iPhone em 2007. Muitos utilizadores optaram pela compra de um exemplar, continuando a acompanhar os modelos seguintes até aos mais recentes.

Dessa forma, um canal do YouTube decidiu fazer uma curiosa comparação do iPhone original e do atual iPhone 12, através de um teste de velocidade.

Na Internet encontramos quase todo o género de informações e conteúdos, sobretudo no que respeita à tecnologia. Então se explorarmos o YouTube deparamo-nos com os mais diversos vídeos, com experiências, testes, comparações, provas insólitas, entre outros.

Recentemente um interessante vídeo foi divulgado e, se é seguidor da Apple, vai querer vê-lo.

iPhone 2G compete com o iPhone 12 em teste de velocidade

O canal do YouTube PhoneBuff partilhou com o mundo nesta sexta-feira (25) um vídeo onde mostra um teste de de velocidade entre o iPhone original e o atual iPhone 12. Ainda sem ver o vídeo, certamente que já terá na sua mente qual dos dois será superior. Mas nada como ver mesmo para ter a certeza.

O teste contou com um conjunto de ações que foram cronometradas para verificar a discrepância de tempo gasto entre os dois modelos. Inicialmente é feita a abertura da app Câmara, tirada uma fotografia, aberta a app Fotos e visualização da imagem capturada. Passou-se depois para a calculadora, app Notas, abertura do Safari, acesso aos Contactos, passado pela AppStore e, por fim, abertura das Definições.

Veja o vídeo aqui:

Tal como se esperava, o teste é limitado às apps existentes para o iPhone original. No final do teste, o iPhone 12 concluiu todas as tarefas em 20 segundos, enquanto que o iPhone 2G terminou em 1 minuto e 2 segundos.

Para além disso, de seguida ainda foram abertas e fechadas todas as apps novamente e, no final, o atual smartphone da Apple dispensou 1 minuto no total, e o modelo original totalizou 2 minutos e 29 segundos.

Ainda tem algum iPhone 2G?