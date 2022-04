Como equipamentos que usamos de forma constante, os smartphones precisam ser controlados. Há vários fatores que temos de ter em conta, mas um dos mais importantes é mesmo o da radiação que estes emitem.

Uma nova avaliação veio trazer novamente este tema para os topos das conversas. Saiba quais os smartphones que mais emitem radiação e que por isso devem ser usados com algum cuidado adicional pelos utilizadores.

Apesar de não estar provado que existem problemas associados à utilização constante dos smartphones, importa tem algum cuidado neste campo. Estes são fontes ativas de emissões de radiação e devem por isso ser monitorizados.

O tema não é novo e tem resultado em alguma polémica, quase sempre sem uma conclusão lógica. Agora, com uma nova avaliação, ficou claro que os smartphones Google Pixel e os Sony Xperia são alguns dos piores emissores de radiação.

O top 10 desta lista mostra de forma clara quais smartphones emitem mais radiação. O vencedor, pelas piores razões, é o Motorola Edge, tem um registo medido de SAR de 1,79 W/Kg. Ficou na frente com mais 0,20 W/Kg que o segundo classificado, o Axon 11 5G. A fechar o Top 3 temos o OnePlus 6T, que tinha uma classificação SAR de 1,55.

A Sony destaca-se também, com 2 smartphones presentes na lista dos dez primeiros. Aqui temos o Xperia XA2 plus e o Xperia XZ1 Compact. O primeiro ocupa o quarto lugar com um SAR de 1,41 e o último ocupa o oitavo lugar da lista com emissões de 1,36 W/Kg.

A Google também está representada, com três dos dez maiores emissores. O Pixel 3XL e a variante Pixel 3a XL ficaram em quinto lugar com um SAR de 1,39 e o Pixel 4a teve uma pontuação de 1,37. O Pixel 3, semelhante ao OnePlus 6, ficou na nona posição 1,33W/kg. A Oppo tem apnas 1 smartphone, O Oppo Reno5 5G, com o mesmo valor do Pixel 4A.

A avaliação centrou-se nas taxas de absorção específicas (SAR) dos diferentes telefones. O SAR mede a taxa em que o corpo humano absorve ondas de campo eletromagnético de radiofrequência (RF-EMF). Os resultados são apresentados em watts por quilograma (W/Kg).