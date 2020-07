Microsoft descontinua a Xbox One X e a Xbox One S All-Digital

De acordo com as informações recentes, a Microsoft descontinuou o fabrico das consolas Xbox One X e Xbox One S All-Digital. Apenas a Xbox One S vai continuar a ser produzida e vendida.

Esta decisão é tomada numa altura em que os fãs aguardam impacientemente pelo lançamento da nova Xbox Series X.

Xbox One X e Xbox One S All-Digital são descontinuadas pela Microsoft

A pouco tempo de ser lançada a nova consola Xbox Series X, a Microsoft tomou a decisão de descontinuar a Xbox One X e a Xbox One S All-Digital. Por outro lado, produção e venda da Xbox One S vai continuar a ser feita normalmente.

De acordo com um comunicado enviado pela Microsoft ao The Verge, a empresa de Redmond adianta que:

Conforme nos preparamos para um futuro com a Xbox Series X, estamos a tomar a medida natural de parar com a produção das Xbox One X e da Xbox One S All-Digital Edition. Já a Xbox One S vai continuar a ser fabricada e vendida em todo o mundo.

Primeiramente esta informação era apenas um rumor, sendo que as consolas estavam indicadas nas bases de dados de algumas lojas como “descontinuadas”. Também a Amazon apresentava a informação de “Unidades limitadas” ou “Stock esgotado” nos modelos.

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, dia 16 de julho, um representante da Microsoft desmentiu essa descontinuidade. No entanto, mais tarde, a informação foi confirmada pela fabricante.

É provável que a Microsoft se queira dedicar e focar agora sobretudo à Xbox Series X, apostando tudo para que o consumidor opte e compre a nova consola.

Até ao momento ainda não se sabe a ao certo qual a data do lançamento da Xbox Series X nem qual será o seu preço.

A Microsoft vai realizar um evento no próximo dia 23 de julho e, quem sabe, tal como a Sony, a empresa faça uma surpresa aos gamers e aproveite para apresentar oficialmente a nova consola.