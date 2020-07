Dex vai ter novidades no Galaxy Note 20 e passar a funcionar por wireless

Para além dos smartphones que lança, a Samsung reforça-os com acessórios e funcionalidades extra. É assim que surge no Galaxy S8 o Dex, uma forma de ligar o smartphone a um monitor e fazer dela uma estação de trabalho.

Esta funcionalidade tem crescido e melhorado ao longo dos anos e poderá estar prestes a dar mais um salto. De acordo com o que foi revelado, o Dex vai passar a funcionar por wireless e assim dispensar cabos ou a doca.

Samsung tem melhorias a caminho do Dex

A poucos dias de ser revelado o próximo grande smartphone da Samsung, surgem as primeiras informações sobre os acessórios que este vai trazer. Se as suas especificações são já uma quase certeza, é aqui que se focam agora as atenções.

O Dex deverá ser novamente uma aposta da marca coreana, dando continuidade à sua muito útil funcionalidade. Se até agora necessitava de uma ligação física, isto pode mudar e passar a usar também ligações wireless para poder ser usado pelos utilizadores.

Ligações por wireless podem ser uma realidade

Esta informação surgiu diretamente da Samsung, que na sua app Tips está a apresentar cartões com o texto “DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS”. Estes surgem na área “Become a power user”, com uma descrição que sugere a ligação do Dex a uma televisão, sem a utilização de qualquer cabo.

A imagem apresentada é também clara e remete para a ativação do Dex nos atalhos rápidos do Android. Depois, poderá ser ativada a ligação a uma televisão por wireless e sem qualquer cabo. Novamente o smartphone poderá ser usado como um rato para controlo.

Tudo vai chegar com o Galaxy Note 20

Esta é uma excelente atualização para o Dex. Depois de ter evoluído da utilização de uma doca específica para um simples cabo, é agora a hora de voltar a crescer. Ao dispensar qualquer ligação física, fica ainda mais simples de ser usado.

Resta agora esperar por dia 5 e ver o que a Samsung tem para apresentar para além do Galaxy Note 20. A aposta da marca nos acessórios é normalmente grande e focada na produtividade principalmente nesta sua linha de smartphones.