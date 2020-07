Já é possível partilhar o ecrã do Android e no iOS no Facebook Messenger

O Facebook tem procurado trazer para as suas apps e serviços novidades importantes. Em tempo de COVID-19 os Rooms abriram as portas à proximidade virtual, com as suas salas de conversação quer por áudio, quer por vídeo.

A dar continuidade a esses desenvolvimentos foi agora revelado outra novidade. Passa a ser possível partilhar o ecrã dos dispositivos móveis, uma melhoria que assim pode ser usada no Android ou no iOS.

Uma novidade do Facebook para o Messenger

Desde sempre que o Messenger do Facebook teve uma atenção especial desta rede social. Este serviço de mensagens permite que qualquer utilizador converse com os seus contactos de forma simples e com cada vez mais funcionalidades essenciais.

Como qualquer outra proposta, tem recebido novidades periódicas e que também estão noutros serviços da rede social. Assim, vimos chegar recentemente os Rooms, que permite criar salas virtuais para conversas entre qualquer utilizador e os seus contactos.

Partilhar o ecrã numa chamada de vídeo

Agora, e como melhoria a esta já bastante usada funcionalidade, surge a possibilidade de partilhar o ecrã do smartphone. Em qualquer chamada de vídeo do Messenger, seja entre duas pessoas ou num grupo, será possível aceder a esta novidade.

É assim possível partilhar uma galeria de imagens, em que estas são vistas por todos, ou realizar uma navegação na Internet em conjunto. É também a forma simples de fazer compras online sem requerer a presença dos amigos.

Android e iOS vão receber esta melhoria muito em breve

Por agora a partilha de ecrã nos Rooms está limitada a 16 utilizadores, mas em breve deverá ser alargada até aos 50. O Facebook quer ainda criar mecanismos de proteção para impedir que partilhas não autorizadas sejam feitas nestes grupos do Messenger.

A novidade foi agora apresentada e deverá ser disponibilizada nos próximos dias. Tanto o Android como o iOS vão receber esta atualização e assim permitir uma partilha facilitada a todos os utilizadores, que assim podem mostrar o seu ecrã e os seus conteúdos.