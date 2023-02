Maioria dos leitores concordam com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft é um dos temas que mais se arrasta no setor dos jogos e as últimas informações indicam que ainda vai demorar até que o negócio esteja finalmente finalizado, se é que realmente tal acontecerá. Desta forma, na nossa última questão semanal questionámos os nossos leitores se concordam com a compra da criadora de jogos pela gigante de Redmond e a maioria diz apoiar esta aquisição. Vamos então conhecer os resultados completos.

Concorda com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.327 respostas obtidas.

Através dos resultados, verificámos que a maioria dos leitores, num total de 68% respostas, dizem concordar com a compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft (902 votos), enquanto que apenas 32% diz não concordar que a empresa da Xbox fique na posse da responsável pela criação do popular jogo Call of Duty (425 votos).

Estes resultados são assim semelhantes aos obtidos no Reino Unido onde 75% dos britânicos disseram apoiar a compra da criadora.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo da questão, alguns leitores criticam o receio da Sony de que jogos como CoD se tornarem exclusivos para a Xbox, deixando assim outras plataformas como a PlayStation. Os leitores consideram que estes receios são infundáveis, dadas também as garantias que a Microsoft já ofereceu. Há quem defenda também que esta compra vai ainda permitir manter a qualidade dos jogos da Activision Blizzard.

Por outro lado, há quem diga estar contra este mesmo negócio dizendo que dele não sairá nada de bom. Outros afirmam até que a Activision Blizzard como criadora já não é o que era.

