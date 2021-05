King’s Bounty II: terra de Nostria revelada

Tal como aqui ou aqui vimos, King’s Bounty II está no bom caminho e a sua chegada, aproxima-se a passos largos.

Com o objetivo de aumentar ainda mais as expetativas em redor deste jogo de estratégia de uma linhagem bastante nobre, a 1C Entertainment and Koch Media revelaram recentemente um novo trailer.

King’s Bounty II tem um legado pesado, na medida em que é o descendente de um jogo bastante apreciado, quando foi lançado em 2008: King’s Bounty.

Trata-se de um RPG de fantasia, decorrendo num ambiente medieval e que apresenta uma forte componente tática nos combates e movimentações das unidades.

Tal como temos vindo a acompanhar, o jogo decorre na terra de Nostria (uma das regiões do Reino de Antara), na qual estranhas ocorrências começaram a surgir e a terra encontra-se mergulhada num turbilhão de caos, ameaça e desconfiança.

Encarnando o Príncipe Adrian (o filho do Rei Claudius que foi envenenado), o jogador terá de reunir as suas melhores e mais valiosas tropas para derrotar o Mal que se avizinha e restituir a paz e prosperidade à terra.

O vídeo agora revelado mostra um pouco de Nostria, das suas gentes e das ameaças que pairam sobre a região que se encontra infestada de conspirações, sabotagem e artes necromantes. O medo reina entre as pessoas e

Uma profecia antiga diz que “um falso profeta vai trazer esperanças vazias, mas, o salvador de Nostria, já se encontra entre nós“.

Curiosidades

Foram reveladas ainda algumas curiosidades sobre a produção de King’s Bounty II, que será lançado em agosto deste ano. Por exemplo, foi revelado que a equipa de desenvolvimento inclui mais de 150 developers que (ou estiveram) envolvidos no processo desde o seu início.

O jogo apresentará, quando for lançado, mais de 200 personagens distintos, uma banda sonora dinâmica, uma narrativa detalhada com mais 200 mil palavras.

Tudo isto junto, corresponderá, pelas palavras da 1C Entertainment, a uma aventura com mais de 50 horas de longevidade.

“A grande ênfase da equipa foi a criação de uma narrativa forte e que culminasse numa experiência extremamente imersiva para os jogadores. Para tal conta com um vasto elenco de personagens ricas em conteúdo e contexto,” refere Denis Maltzev, Lead Producer da 1C Entertainment. “King’s Bounty II é um género de jogo, ele próprio, e oferece aos jogadores uma combinação única de elementos RPG, estratégia por turnos e de fantasia.”

Kings Bounty II será lançado a 24 de agosto para for PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.