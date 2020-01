Foram divulgados recentemente alguns dados sobre as vendas de videojogos na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) e as conclusões são interessantes.

O relatório agora indicado refere-se à primeira semana de 2020. Venham conhecer quais os jogos mais vendidos neste arranque de 2020.

A empresa B2Boost trata-se de uma Global Integration Service Provider, ou seja é uma empresa fornecedora de serviços de consultoria e análise de dados e métricas de vendas (e não só) e recentemente revelou os mais actuais números de vendas de videojogos na região EMEA.

Segundo o relatório agora revelado pela B2Boost, FIFA 20 encontra-se na 1ª posição dos jogos mais vendidos na zona EMEA, e pela 6ª semana consecutiva. O jogo da EA Sports, pelos dados agora obtidos, vem-se a confirmar como um sucesso de vendas constante, uma vez que a sua data de lançamento data de Setembro do ano passado.

Um outro dado interessante de verificar com a análise do relatório agora disponibilizado, realça a posição da Rockstar no panorama actual dos videojogos. Isto pois a presença de Grand Theft Auto V (já conta com alguns anos de idade pois foi lançado em 2013) no Top de vendas deste inicio de 2020 é a prova de de que a idade teima em não passar pelo fantástico jogo da Rockstar. E para isso contribui claramente as constantes actualizações que todos os meses a companhia disponibiliza para o jogo (online ou offline). De relembrar que recentemente o jogo sofreu uma redução de preço, que terá ajudado a este valor de vendas.

Mas a Rockstar não se fica por aqui e na lista do Top 10 de vendas deste pontapé de saída de 2020, outro seu jogo aparece bem colocado: Red Dead Redemption 2. Lançado em 2018, ou seja, com mais de um ano de idade, Red Dead Redemption 2 continua também em forma e com um crescente número de jogadores a quererem voltar ao Far-west americano.

Star Wars Jedi: Fallen Order, que tivemos a oportunidade de experimentar aqui, encontra-se numa honrosa 4ª posição garantindo que a Força continua forte para os lados da Electronic Arts. Aliás, a pujança demonstrada pela Electronic Arts encontra-se bem patente com 3 dos seus jogos presentes neste Top 10, da primeira semana de 2020.

Uma curiosidade interessante passa-se com a Nintendo. Na lista agora divulgada surgem 2 jogos do Universo Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe e Luigi’s Mansion 3. Entretanto sabemos também que o jogo Pokémon Sword surge no 12º lugar não aparecndo na tabela por razões óbvias (Top 10). Convém fazer aqui um aparte para o facto da Nintendo não se encontrar entre as companhias que facultam os seus dados sobre as respectivas vendas digitais. Ou seja, estes valores ainda poderão ser afectados (positivamente) por esses números não revelados.

Call of Duty: Modern Warfare, lançado no ano passado também se encontra entre os jogos mais vendidos significando que, quer se goste ou não, Call of Duty tem uma legião de consumidores bastante fiel.

Mas, eis a lista revelada agora pela B2Boost:

Vendas 1ª Semana 2020

Semana Anterior Semana Actual Jogo 1 1 FIFA 20 3 2 Grand Theft Auto V 2 3 Call of Duty: Modern Warfare 4 4 Star Wars Jedi: Fallen Order 6 5 Rainbow Six Siege 5 6 Red Dead Redemption II 7 7 Mario Kart 8 Deluxe 11 8 Spider-Man 8 9 Luigi’s Mansion 3 15 10 Star Wars Battlefront II

Convém referir que este relatório é possivel graças aos dados facultados pelas principais editoras de videojogos. Entre as companhias que participam nesta análise EMEA da B2Boost encontram-se a Activision a Blizzard, a Bandai Namco, a Capcom, a Codemasters, a Electronic Arts, a Focus Home Interactive, a Koch Media, a Microsoft, a Milestone, a Paradox, a Sega, a Sony, a Square Enix, a Ubisoft e a Warner Bros.

Por outro lado, para a obtenção dos valores de vendas combinadas são tidos em conta:

Vendas digitais na Austrália, Áustria, Bahrain, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Reino Unido, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Malta, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Omã, Polónia, Portugal, Qatar, Roménia, Rússia, Arábia Saudita, Eslováquia, Eslovénia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suiça, Turquia, Ucrânia e UAE.

Vendas físicas em Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Reino Unido, Itália, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia e Suiça.