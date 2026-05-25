007 First Light recebe trailer de lançamento

É um dos jogos que temos vindo a acompanhar com alguma atenção (ver aqui) e que, pelo que temos visto, parece ter o potencial para fazer jus ao agente secreto mais conhecido do planeta. 007 First Light acaba de receber o seu trailer de lançamento. Venham ver conosco.

A IO Interactive, estúdio independente de desenvolvimento e distribuição de videojogos que é o responsável famosíssima série Hitman, apresentou recentemente (em parceria com a Amazon MGM Studios) o trailer de lançamento de 007 First Light.

Tal como vimos aqui, 007 First Light apresenta-nos um James Bond bastante diferente daquele a que estamos habituados acompanhar nos filmes e jogos. O jogo apresenta-nos o inicio da carreira de 007, ainda mesmo antes de ser 007.

Em 007 First Light, James Bond é interpretado por Patrick Gibson (na versão original), e dá os primeiros passos pelo mundo da espionagem. Dados todos os seus predicados que apesar de ainda se encontrarem num estágio inicial, a sua sagacidade e capacidade de ultrapassar os obstáculos, consegue captar a atenção do MI6 numa situação delicada na Islândia e encontra uma aliada inesperada em M (interpretada por Priyanga Burford).

No entanto, toda a sua confiança e determinação serão testadas por John Greenway, personagem interpretado por Lennie James, antigo agente 00 e instrutor severo, cuja filosofia bastante restritiva e inflexível choca frontalmente com o estilo intuitivo e a capacidade de improvisação de Bond.

Entretanto, com o regresso de um agente 009 renegado, surge a primeira grande ameaça para o Programa 00, e Bond inicia uma perigosa missão que o leva numa aventura à volta do planeta. A investigação irá partir da tranquilidade dos Cárpatos até ao mercado negro de Aleph, e encontrará nas profundezas do esconderijo do carismático Bawma, (interpretado por Lenny Kravitz) um dos seus pontos altos.

007 First Light vai ser lançado a 27 de maio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, enquanto a versão para Nintendo Switch 2 estreia no verão de 2026. As reservas já estão disponíveis, e todos os jogadores que reservaram 007 First Light vão receber gratuitamente a versão 007 First Light – Deluxe Edition, que inclui acesso antecipado de 24 horas, além de aspectos e atrações exclusivos para o jogo.