Já pode comprar todas as consolas lançadas até hoje por 984.000 euros

Se é um fanático por videojogos, então provavelmente tem algum equipamento destinado a esta atividade, como uma consola, um computador gaming, comandos, vários jogos, etc. Mas, já pensou em ter na sua casa todas as consolas já lançadas até hoje?

Pois bem, agora isso já pode ser possível uma vez que recentemente um utilizador e colecionador deste setor colocou à venda um total de 2.400 consolas de videojogos por uma quantia de 984.000 euros.

2.400 consolas por 984.000 euros

Já aqui escrevemos muitas histórias sobre vários coelcionadores do mundo tecnológico, em especial do setor dos videojogos, como esta jogadora que tem mais de 4.000 produtos do Final Fantasy e pretende mesmo entrar para o Guiness.

Mas recentemente foi descoberto que o utilizador designado Kaori30 está a vender a sua enorme e valiosa coleção de consolas na plataforma eBay em França. O vendedor garante que tem na sua posse todas as consolas de videojogos lançadas ao longo dos últimos 50 anos. E, para além disso, Kaori30 ainda acrescenta que muitos destes equipamentos são modelos de edição limitada e que até existem edições de consolas que nunca foram lançadas nas lojas.

Portanto, e como seria de prever, até serão mais estas duas últimas categorias de consolas de videojogos que aliciam mais os colecionadores, dada a sua raridade e, consequentemente, a sua valiosidade. De todas estas edições especiais, o utilizador afirma também que tem entre 200 a 300 consolas. Portanto, tudo somado, a coleção deverá contar com cerca de 2.400 consolas de videojogos. E certamente que, feitas as contas, o valor não será nada acessível.

Portanto, esta incrível coleção de consolas está então à venda no eBay por um avultado preço de 984.000 euros. O montante inclui também vários jogos para essas consolas (de que adianta ter uma consola sem jogos, verdade?) e ainda alguns bonecos e outro género de merchandising.

Kaori30 diz que começou a colecionar no início dos anos 90, sendo que alguns anos depois vendeu todos os equipamentos para abrir uma empresa. E em 2000 voltou a comprar consolas, tendo então começado do zero até ao montante que vemos nestas imagens.

Se estiver então interessado e se considere um potencial comprador desta verdadeira relíquia gaming, pode avançar com a sua compra aqui.