Os problemas de segurança têm estado a ganhar uma importância grande nas últimas semanas. Foram várias as situações reportadas e que têm uma dimensão considerável, tendo em vista a informação que que foi obtida. A mais recente vítima de um ataque foi a Samsung.

A situação está resolvida, mas há informação roubada que com passar do tempo se saberá de que nível e importância.

Ataque à Samsung permite roubo dos dados dia utilizadores

Foi a própria Samsung que veio a público relatar a mais recente falha de segurança e roubo de dados. A empresa revelou que foi vítima de um ataque e que foi roubada informação dos seus utilizadores dos EUA.

Os visados foram já contactados por email para que possam saber que dados foram acedidos. Não se sabe ao certo quantos utilizadores foram afetados.

Do que é revelado, alguém obteve acesso não autorizado aos sistemas da Samsung no final de julho. Apenas no início de agosto o invasor obteve acesso aos dados do cliente, mas os dispositivos dos utilizadores não foram afetados. A empresa tomou medidas necessárias para proteger os seus sistemas e trouxe uma empresa de segurança externa.

Da avaliação deste ataque, a Samsung concluiu que os dados roubados não estavam incluídos números de segurança social ou de cartões de crédito. Ainda assim, informações como nome, contato e informações demográficas, data de nascimento e informações de registo de produto foram acedidos e provavelmente retirados.

Na informação partilhada, e com base no que descobriu até agora na sua investigação, a Samsung revelou que não é necessário que os seus clientes tomem medidas imediatas. Ainda assim, sugeriu que as exista um cuidado elevado se receberem e-mails não solicitados e avaliem as suas contas, procurando sinais de atividade suspeita.

Apesar de tudo indicar que apenas os clientes da Samsung nos EUA tenham sido afetados, não existe ainda informação concreta sobre este caso. A Empresa está ainda a avaliar o impacto deste ataque e por isso tem sido muito limitada na divulgação de informação associada.

Este é o segundo caso de problemas de segurança nos serviços da Samsung, e apenas em 2022. Em março deste ano, a empresa foi atacada, mas nesta altura foi roubado código fonte associado ao seu software. Agora o foco do ataque foram os dados dos utilizadores, infelizmente com sucesso.