Ficheiros salvos no Cyberpunk 2077 podem ficar danificados ao ultrapassar os 8 MB

A vida não está, definitivamente, fácil para o Cuberpunk 2077. Mesmo que seja um dos jogos mais aguardados para este ano, o seu lançamento está a ser marcado por uma enxurrada de críticas e situações devastadoras. E essas situações levaram mesmo a Sony a eliminar o jogo da PlayStation Store.

Mas um mal nunca vem só e agora há várias queixas de que os ficheiros salvos no jogo, podem ficar corrompidos caso ultrapassem os 8 MB.

Definitivamente o ano está a terminar de forma muito polémica e controversa para a CD Projekt Red, a empresa criadora do tão aguardado jogo Cyberpunk 2077.

Em primeiro lugar, após ter sido lançado a 10 de dezembro, a primeira análise de uma revista gaming francesa considerou este jogo como um fracasso para a PlayStation 4 e a Xbox One. Segundo a devastadora crítica, o título apresenta várias falhas e bugs. Por exemplo, as texturas não são exibidas, ou não são percetíveis, apresenta baixa resolução, paragens, bloqueios, atrasados na interface, etc.

Vários jogadores também deixaram diversas queixas e chegaram mesmo a exigir o dinheiro de volta. Para tentar contornar a situação, a CD Projekt Red anunciou várias atualizações de modo a corrigir as falhas e bugs apresentados.

Mas nem isso resolveu o problema e, para piorar, a Sony retirou mesmo o jogo Cyberpunk 2077 da Playstation Store e iniciou os reembolsos. No entanto, a CD Projekt Red tem agora mais uma dor de cabeça.

Saves do Cyberpunk 2077 podem danificar se passarem os 8 MB

O novo problema encontrado no Cyberpunk 2077 é que os ficheiros guardados do jogo podem ficar corrompidos se ultrapassarem os 8 MB.

As queixas foram deixadas por vários utilizadores no Reddit e no fórum da própria CD Projekt Red. Segundo dizem, os designados saves do jogo ficam permanentemente danificados ao ultrapassar os 8 MB de tamanho.

De acordo com um artigo publicado na página de suporte da GOG.com, subsidiária da CD Projekt Red:

Infelizmente, o ficheiro salvo está danificado e não pode ser recuperado. Por favor, use um ficheiro salvo mais antigo para continuar a jogar e tente manter uma menor quantidade de itens e materiais de criação [craft]. Se usou a falha de duplicação de itens, por favor, carregue um ficheiro salvo que não tenha sido afetado por ela. O limite de tamanho do ficheiro salvo poderá ser aumentado numa das atualizações [patches] futuras, mas os ficheiros corrompidos permanecerão assim.

Desta forma, se este problema aconteceu consigo, infelizmente não há forma de recuperar os ficheiros danificados. E caso não tenha backup noutro local, o mais certo é perder esse progresso do jogo.

Para além disso, também um moderador do fórum da CD Projekt Red respondeu num tópico de queixas sobre este problema que:

Nem todos os jogos são projetados para um jogo ilimitado e sem fim. Nem todos os jogos são projetados para um NG++++ etc. O Cyberpunk 2077, a partir de agora, parece ter sido projetado com limites (provavelmente para evitar problemas noutras partes do motor [engine], assim como The Witcher 3). A solução alternativa por enquanto? Não faça isso. Jogue o jogo até o fim e então comece um novo jogo. Não continue a salvar e recarregar a mesma personagem por muito tempo. Não crie milhares de itens de uma só vez.

Desta forma resta que o jogador tenha paciência e cuidado enquanto aguarda por uma possível solução oficial da empresa.