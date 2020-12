MEO tem novos preços em 2021! Saiba já quais os valores

Com a mudança do ano é comum mudar muita coisa. Há bens e serviços que sobem de preço, outros baixam e face ao impacto desta pandemia outras mudanças devem acontecer.

Relativamente às operadoras, há ainda a questão do 5G que tem obrigado à mudança de planos. A MEO já fez saber que vai ter novos preços no serviços já em 2021.

Novos preços da MEO para 2021 já estão disponíveis…

É já a partir do dia 01 de janeiro de 2021 que entram em vigor as novas Condições da marca da Altice Portugal. De acordo com a operadora

o Meo procederá a uma atualização de preço base de mensalidade em tarifários/pacotes, com efeitos a 1 de janeiro de 2021, de acordo com o previsto contratualmente. Os clientes abrangidos pela atualização de preços foram devida e atempadamente informados, em cumprimento de todos os preceitos contratuais e legais

Toda a informação pode ser consultada no site oficial da operadora aqui. O documento tem 17 páginas onde é possível ver os novos preços para o serviço de rede móvel, rede fixa, roaming, etc.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca refere ainda que…

Face ao cenário de grande instabilidade e ambiente relatório hostil e à incerteza no que toca ao leilão do 5G, a Altice Portugal, atento aos graves impactos e consequências expectáveis do Leilão, está a equacionar quais as futuras medidas a adotar em termos de mercado, investimento e inovação, como forma de assegurar a sustentabilidade da empresa

Numa era de pandemia, tem valido todo o ecossistema de serviços de comunicações disponíveis que nos permitem telefonar, fazer videochamadas, reuniões, ir à escola, etc, etc. De acordo com dados enviados ao Pplware, a marca da Altice Portugal, reforçou, no 3º trimestre de 2020, a liderança em todos os serviços de comunicações em Portugal, e destaca-se enquanto o operador de eleição dos portugueses.

MEO regista maior quota de mercado no serviço de TV por subscrição (39,9%);

MEO com maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,5%);

MEO com quota mais elevada dos serviços móveis ativos (45%);

MEO com maior quota de acessos de banda larga fixa (40,4%);

MEO detém a quota mais elevada de utilizadores de Internet móvel (38,5%);

MEO responsável por 45,1% do total dos acessos principais em serviço telefónico fixo.

