Cyberpunk 2077 vai ter atualizações para corrigir bugs nas consolas

Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais aguardados e, recentemente, ficou disponível para as plataformas Google Stadia, Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

No entanto uma recente análise, assim como a opinião dos jogadores, deixou duras críticas ao jogo na sua versão para as consolas da Sony e Microsoft. Desta forma, a empresa CD Projekt Red promete agora atualizações para corrigir todos os problemas que o jogo tem.

Trata-se de um dos jogos mais desejados pelos gamers da atualidade e, finalmente, chegou ao mercado no passado dia 10 de dezembro para algumas plataformas. Entre elas foram contempladas as consolas PlayStation 4 e a Xbox One. Os programadores indicam que as primeiras vendas da versão do Cyberpunk 2077 para computador, só no primeiro dia, se aproximaram da marca dos 5 milhões.

Por conseguinte, os especialistas iniciaram os diversos testes ao Cyberpunk 2077. Mas a primeira análise, de uma revista gaming francesa, concluiu que o jogo é um verdadeiro fracasso para as PS4 e Xbox One, apresentando um péssimo desempenho técnico.

A revista lista todos os pontos negativos encontrados durante os testes, nomeadamente as texturas que não são exibidas, ou não são percetíveis, baixa resolução, paragens, congelamentos, atrasos na interface e vários bugs.

Criadora do Cyberpunk 2077 promete atualizações para corrigir falhas

No seguimento destas críticas, a criadora do jogo CD Proket Red lançou um hotfix para resolver alguns dos problemas mais urgentes. Mas ainda há muitos outros por resolver.

Assim, a empresa emitiu agora um comunicado onde, em primeiro lugar, pede desculpa por ainda não ter revelado o Cyberpunk 2077 para as consolas da nova geração, antes do lançamento oficial, que deverá acontecer em 2021.

Para além disso, a criadora promete trazer várias atualizações nos próximos meses, no sentido de corrigir todas as falhas e bugs que se encontram no jogo. A primeira grande atualização irá acontecer nos próximos 7 dias. A empresa deve lançar um Patch #1 em janeiro e um Patch #2 em fevereiro.

Desta forma, a CD Projekt Red acredita que estes updates “devem resolver os problemas mais importantes que os jogadores verificam nas consolas de última geração”. Mas a empresa vai mais longe e adianta que as atualizações “não farão com que o jogo da última geração pareça estar a rodar num PC de alto desempenho ou consola da próxima geração, mas estará mais próximo dessa experiência do que está agora”.

O mau desempenho do jogo deixou os jogadores revoltados e muitos até exigiram ser reembolsados, possibilidade que a Sony e a Microsoft começaram a ponderar. A empresa diz que, caso seja essa a vontade, os jogadores podem exigir o dinheiro de volta nas respetivas lojas da PlayStation e Xbox.

Mas talvez depois deste comunicado, os gamers vejam alguma luz ao findo do túnel e aguardem, assim, por novidades que possam resolver estes problemas.