E3: A maior feira de jogos já tem data para a edição de 2021

O Coronavírus teve um impacto castrador nos diversos eventos por todo o Mundo. Um dos afetados foi a E3, a maior feira de jogos eletrónicos do Mundo, que tinha data marcada para os dias 9, 10 e 11 de junho de 2020. O evento terá uma versão online, mas ainda não foram dados mais pormenores.

No entanto pode já apontar na agenda que a edição de 2021 se vai realizar entre os dias 15 e 17 de junho.

A epidemia do Coronavírus obrigou ao encerramento de lojas, fábricas, empresas, serviços, entre outros. Também praticamente todos os eventos foram cancelados, como por exemplo os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Mobile World Congress, e também a E3.

Edição da E3 de 2021 já tem data marcada

A maior feira de jogos eletrónicos do Mundo iria realizar-se de 9 a 11 de junho de 2020, no entanto ficou prometida uma experiência online. Mas, não havendo mais novidades oficiais, a IGN anunciou um evento seu, designado Summer of Gaming, a ocorrer no próximo mês de junho, de modo a colmatar o cancelamento da E3 2020.

No entanto a Entertainment Software Association (ESA), entidade responsável pela organização da E3, já marcou na agenda a data para a edição de 2021 do evento. Assim, a feira de jogos vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de junho do próximo ano.

Segundo o site Gamesindustry.biz, ao anunciar a novidade com os parceiros, a ESA afirmou qiue a próxima edição será um evento “reimaginado”.

Resta aos gamers de todo o Mundo aguardar por mais novidades oficiais e, até lá, poderão então estar atentos ao evento da IGN, que promete abordar as últimas novidades gaming, expetativas no mundo dos jogos, entrevistas a programadores e muito mais.

