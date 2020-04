Datawrapper: Criar gráficos para páginas Web nunca foi tão fácil

Está a desenvolver uma página Web e pretende que a mesma tenha gráficos dinâmicos? Ao nível da programação tal não é propriamente uma tarefa fácil. No entanto, podemos usar serviços disponíveis na internet para o efeito.

Um dos serviços mais espetaculares para criar e publicar gráficos na internet chama-se Datawrapper.

Com o aparecimento do novo coronavírus surgiram também várias plataformas tecnológicas que disponibilizam os mais diversos tipos de informação. Números, gráficos, serviços de ajuda, serviços para pedidos e ofertas, etc. Relativamente aos gráficos, nem sempre é fácil ter os melhores elementos, mas há um serviço que torna tudo bem mais simples.

Chama-se Datawrapper e quem nunca usou vai ficar viciado e rendido ao output final. Este serviço permite criar gráficos, mapas e tabelas de forma muuito rápida e com um design muito apelativo.

Para usar este serviço basta aceder ao site do projeto em DataWrapper e depois indicar a fonte de dados. Com este serviço pode simplesmente indicar os dados na área de texto ou então importar de um ficheiro XLS/CSV. O utilizador tem ainda a possibilidade de importar a informação de uma folha de cálculo do Google ou então de outro site.

Em seguida os dados passam para uma tabela, onde podemos analisar se está tudo correto.

No próximo passo os utilizadores têm a possibilidade de escolher o tipo do gráfico e proceder a ajustes ao nível das legendas, cores, eixo de variáveis, etc.

Depois de pronto o serviço fornece o respetivo código para embeber o elemento gráfico numa página Web. Pode também fazer o download do gráfico para um ficheiro com a extensão .png. Fantástico não é?

Datawrapper