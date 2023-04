Tal como temos vindo a acompanhar (aqui, aqui ou aqui), Company of Heroes 3 encontra-se prestes a chegar às consolas. Já se sabe quando, exatamente!

A Relic Entertainment encontra-se prestes a fazer chegar ao mundo das consolas, Company of Heroes 3, o seu fantástico jogo de estratégia militar da 2ª Grande Guerra Mundial. Um jogo que retrata algumas histórias que ficaram por contar acerca do conflito que assediou a Europa (e não só) no século passado e que trará a combate novas táticas, 4 novas fações e muito mais.

Numa migração deste calibre e dada também a tipologia do jogo, poder-se-ão criar algumas dúvidas sobre o impacto que o uso de uma consola e respetivo comando, terá na jogabilidade.

De forma a minimizar esse tipo de receios da parte dos jogadores, a Relic Entertainment relembra e reforça que o User Interface doo jogo melhorado de forma a tornar-se ainda mais dinâmico e adaptável aos jogadores, assim como Company of Heroes 3 vai apresentar full support para os controladores de consola, ou seja, estará totalmente preparado para os comandos que os jogadores tenham nas suas consolas.

Apresentará ainda novas features e melhorias que irão permitir aos jogadores escolherem o melhor ritmo para apreciarem os desafios que o jogo lhe vai lançado.

Mas há mais... muito mais. Por exemplo, novas funcionalidades como a Pausa Tática Completa, permite aos jogadores interromper as hostilidades e adquirir assim o precioso tempo para analisar e estrategizar devidamente as suas ações e das suas tropas, sem a pressão angustiante de estar a jogar em tempo real. Dessa forma, Company of Heroes 3 irá adquirir uma maior dimensão tática e estratégica.

30 de Maio é o dia em que Company of Heroes 3 será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X. Entretanto, a partir de 25 de Abril, os jogadores já poderão fazer a pré-reserva da Console Edition, tanto física, como digital.