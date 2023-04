Portugal: Hoje é dia de chuva de meteoros… as Líridas

Esta noite, se olhar para o céu, vai poder observar as Líridas. Tudo acontecerá deste sábado para domingo (de 22 para 23 de abril), entre a 01h00 e as 05h00. Mas afinal o que são Líridas?

De acordo com a TSF, estão previstos 18 meteoros por hora, esta madrugada, e alguns deles com "rastos muito brilhantes". Esta chuva será visivel em Portugal. Ricardo Reis, do grupo de comunicação de ciências do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, referiu à TSF que este "é um ano bom".

Apesar de as Líridas não serem "as principais" chuvas de meteoros do ano - estão previstos 18 meteoros por hora no seu pico -, muitos deles serão "bólidos", ou seja, "duram mais tempo e fazem rastos muito brilhantes".

O nome "Líridas" surge da constelação do céu a que estão associadas: "Todas as chuvas de estrelas ou de meteoros têm o nome que está associado à constelação do céu de onde elas parecem emanar, é uma espécie do ponto de fuga, a zona da Terra que está virada para aquela direção do céu quando atravessamos o rasto do cometa. No caso das Líridas, esse radiante está na constelação da Lira, daí o nome Líridas.", referiu Ricardo Reis.

Para conseguir ver os meteoros nesta madrugada, não é necessário nenhum equipamento especial. Deite-se de barriga para o ar a olhar para cima, virado para o lado da constelação da Lira.