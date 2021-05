A Pineapple Works revelou recentemente que o jogo Biker Garage: Mechanic Simulator, um título lançado em 2019 para PC e que é dedicado às motos e a todos os apaixonados pela sua componente estética e mecânica, está a caminho das consolas.

Como se pode facilmente perceber pelo nome do jogo, trata-se de uma simulação de oficina de motorizadas. Venham conhecer mais sobre o jogo.

Nos últimos tempos, fica-se com uma forte sensação que algumas equipas de desenvolvimento de videojogos, têm vindo a descobrir em temáticas relacionadas com oficinas, mecânicos e ferros-velhos, uma boa oportunidade para desenvolverem os seus jogos.

Foram vários os exemplos de jogos com temas semelhantes e aos quais temos dado alguma cobertura, como por exemplo, Ship Graveyard Simulator, Farm Mechanic Simulator ou Chop Shop Simulator.

Biker Garage: Mechanic Simulator

Biker Garage: Mechanic Simulator é um jogo que já foi lançado em 2019 para PC e, conforme indiquei acima, tenta simular a profissão de mecânico especializado em motorizadas e afins. Agora foi revelada a sua chegada, ainda este ano, às consolas.

Sendo uma oficina, é claro que o objetivo passará por satisfazer clientes. Clientes esses que aparecem com gostos muito particulares no que toca à personalização das suas motos.

No entanto, Biker Garage: Mechanic Simulator permite ainda ao jogador algo mais íntimo, que é a possibilidade de criar a sua moto de sonhos, completamente personalizada. Existem cerca de 15 modelos distintos de motos no jogo, completamente personalizáveis.

Assim sendo, com base na satisfação dos clientes, a nossa oficina vai ganhando popularidade o que, por sua vez, permite desbloquear novas e mais diversificadas opções de personalização. Tanto para clientes, como para a nossa moto.

O jogador poderá inclusive, testar as suas motos, numa pista com sensivelmente meio km de comprimento. Assim de repente parece pouco, dado que os aficionados por motos não deverão ficar satisfeitos apenas com uma única pista. Será que irão ser adicionadas novas pistas posteriormente?

À medida que o negócio vai florescendo, vamos poder ampliar a nossa oficina o que por sua vez, desbloqueia novas opções, como a possibilidade de podermos visitar leilões (onde podemos comprar peças e motos, e mesmo vender as nossas para lucro), corridas e outras tarefas mais complexas.

Biker Garage: Mechanic Simulator, que já foi lançado no passado ano de 2019 para PC, está a caminho da Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4 algures na segunda metade deste ano. Sabemos ainda que existem planos para lançamento posterior para as consolas de Nova Geração, Playstation 5 e Xbox Series X.