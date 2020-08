Agosto: Xbox Game Pass recebe nova fornada de jogos

Foi revelada pela Microsoft, a lista de jogos de agosto, que engrossam o catálogo do serviço Xbox Game Pass neste mês.

Conheçam aqui a lista de novos jogos e talvez encontrem algum que queiram experimentar.

O serviço Xbox Game Pass, recebeu em agosto algumas novidades de peso que, desde 6 de agosto (a maior parte), se encontram disponíveis para download gratuito para quem tenha uma subscrição válida.

Entre os jogos agora acrescentados ao catálogo do Game Pass, gostaria de realçar a inclusão de Darksiders Genesis e Final Fantasy VII HD.

Darksiders Genesis

Este fantástico jogo da Airship Syndicate, encontra-se disponível desde 6 de Agosto no Xbox Game Pass para Consola e no Xbox Game Pass Ultimate.

Darksiders Genesis é um jogo de ação e aventura que decorrer imediatamente antes dos eventos do jogo original e introduz o quarto e último cavaleiro, STRIFE, bem como jogabilidade cooperativa pela primeira vez na série.

It Lurks Below

Disponível desde 6 de agosto para Xbox Game Pass para Consola e PC e Xbox Game Pass Ultimate.

Em it Lurks Below, o Mundo encontra-se lentamente a ser corrompido pelos poderes do Mal, e o jogador acorda de um terrivel sonho.

Desenvolvido pela Grayback Games, It Lurks Below é um survival RPG com muita ação que decorre em masmorras massivas geradas dinamicamente, ou seja, serão sempre diferentes. Com uma forte capacidade de personalização do nosso personagem, trata-se de uma aventura numa perspetiva 2D que agradará aos fãs de jogos antigos.

The Dark Pictures: Man of Medan

O jogo distribuído pela Bandai Namco, encontra-se disponível no Xbox Game Pass para Consola e no Xbox Game Pass Ultimate desde 6 de agosto.

A antologia The Dark Pictures é uma série de jogos de terror cinemáticos e independentes. Cada jogo apresenta uma nova história, uma nova premissa e novas personagens, com uma narrativa ramificada.

Em Man of Medan, cinco amigos partem numa viagem de barco. Conforme o dia avança e uma tempestade se aproxima, a viagem torna-se bem mais sinistra. Quem viverá e quem morrerá? Está tudo nas mãos do jogador.

Trailmakers

Disponível desde 6 de agosto, para Xbox Game Pass para Consola e PC e Xbox Game Pass Ultimate.

Este jogo surge no seguimento de brincadeiras de criança, nos quais criávamos as nossas próprias pistas e os nossos veículos (até caricas usávamos) e partíamos para corridas loucas e desenfreadas.

Trailmakers surge nesse sentido e permite a construção de carros desportivos, jatos, helicópteros ou robôs, participando de seguida em corridas em alta velocidade contra os nossos amigos.

UnderMine

UnderMine, da Thorium, está disponível no serviço Xbox Game Pass para Consola e PC e Xbox Game Pass Ultimate desde o passado dia 6 de agosto.

UnderMine é um jogo de ação e aventura que decorre em masmorras e que mistura uma jogabilidade de combate e exploração com mecânicas RPG. Com muito loot para encontrar e equipar no nosso personagem, UnderMine conta ainda com combates desafiantes contra bosses.

Xeno Crisis

Xeno Crisis encontra-se disponível desde 6 de agosto para Xbox Game Pass para Consola e PC e Xbox Game Pass Ultimate.

Xeno Crisis é um shooter que decorre em arenas, no qual um ou dois jogadores entram num posto avançado de investigação destruído, a fim de enfrentarem uma ameaça extraterrestre e saírem de lá vivos! Pode-se esperar combate frenético e excitante contra milhares de adversários, enquanto procuramos a origem do surto mortal de extraterrestres.

Final Fantasy VII HD

Final Fantasy VII HD, vai apenas chegar ao Xbox Game Pass para Consola e PC e ao Xbox Game Pass Ultimate a 13 de agosto.

Eis o veredicto do Pplware, em relação a Final Fantasy VII HD:

O remake de FF VII é um jogo essencial tanto para os fãs do original, como para fãs de JRPGs/Action RPG no geral. Se nunca entenderam o porquê do sucesso do original, podem começar por aqui, uma vez que os developers souberam preservar o que fez Final Fantasy VII brilhar há muitos anos e trazer esses mesmos momentos para este remake.

Battletoads

Battletoads coloca até três jogadores no papel de Zitz, Rash e Pimple para um brawler de ação frenética, onde os sapos poderão alterar partes do seu corpo para maximizar a destruição. O jogo também conta com um sentido de humor irreverente, inspirado na criatividade e humor meta dos cartoons do fim da década de 90 – em conjunto com um estilo artístico de desenho à mão e uma louca história que contará com cutscenes totalmente animadas e dobradores profissionais.