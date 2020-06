Os ecos das manifestações que se espalham um pouco por todo o Mundo em contestação contra a morte de George Floyd, estão a ter um forte impacto em muitos aspetos da nossa sociedade.

Primeiro foi a Sony a adiar o seu evento online “The Future of Gaming” e agora é a Activision a adiar as datas de lançamentos de novos conteúdos para Call of Duty, mas muitas mais marcas já se pronunciaram.

Toda a situação gerada pelos trágicos eventos ocorridos no passado dia 25 de maio deste ano em Minneapolis (Estados Unidos da América), que culminaram com a morte de George Floyd, está a criar uma forte onda de consternação e indignação em redor do planeta.

E o mundo dos videojogos também não fica impávido e são várias as mensagens de solidariedade e de condenação. Sentimentos como o Racismo, Xenofobia ou Abuso de Autoridade não têm lugar nos videojogos como podem ver pelas mensagens que têm vindo a ser publicadas.

E as ações das empresas do mundo dos videojogos não se ficam pelas palavras. Conforme podem ver no seguinte Tweet, a Activision, por exemplo, adiou o lançamento de vários conteúdos para Call of Duty:

Mundo dos videojogos indignado

No entanto, toda a situação encontra-se a gerar muito mais reações de vários quadrantes da economia dos videojogos. Tal como pudemos ver aqui, a Sony chegou à conclusão de que não estavam reunidas as condições para a concretização do seu evento “The Future of Gaming”.

Dessa forma, o evento online em que seriam anunciados os jogos a caminho da Playstation foi adiado, sem data marcada.

São várias as mensagens de apoio e indignação em redor deste tema e a própria Microsoft lançou alguns Tweets mostrando o estado emocional da companhia acerca destes acontecimentos, através de comentários dos seus trabalhadores.

Também a Ubisoft (Assassin’s Creed) já se pronunciou. Através de publicação no seu Twitter deixou uma nota de condenação veemente.

A Electronic Arts também não deixou passar esta situação em branco e publicou o seguinte Tweet:

Num momento como este, consegue-se sentir que o Mundo dos Videojogos encontra-se unido e indignado com os recentes acontecimentos de Minneapolis. Ao final de contas todos temos de fazer a nossa parte para combater a desigualdade, a intolerância, a xenofobia, o racismo, a prepotência, o abuso de autoridade…