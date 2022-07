A Rússia já está preparada para criar o seu próprio motor gráfico para jogos

Quando se fala em motores gráficos, o destaque vai sem dúvida para o Unreal Engine da Epic Games, especialmente para a sua nova versão Unreal Engine 5 que está a fazer as maravilhas dos jogadores. Mas existem outras opções também populares como, por exemplo, o Unity.

No entanto, a Rússia, numa tentativa de singrar no meio de tantas sanções impostas como resposta à invasão da Ucrânia, parece já estar preparada para surpreender os gamers e criar o seu próprio motor gráfico para jogos.

Rússia pode criar em breve o seu motor gráfico para jogos

Em março, a Epic Games juntou-se à avalanche de empresas que implementaram sanções à Rússia ao suspender as vendas dos seus jogos no país. Mas os programadores de jogos russos estão desde então a sentir-se receosos, com medo que também percam o acesso ao mecanismo de desenvolvimento de jogos Unreal Engine 5, da Epic, e Unity.

Contudo, parece que esses receios podem ter agora uma solução à vista, pois de acordo com as mais recente informações, a Rússia poderá estar perto de iniciar a criação do seu próprio motor de jogos. Para isso, os detalhes indicam que o Ministério do Desenvolvimento Digital e os deputados da Duma estarão a reunir durante os próximos tempos com os programadores russos. O objetivo dessas reuniões é analisar a perspetiva do apoio do Estado no sentido de desenvolver uma estrutura nacional para a criação de jogos eletrónicos. E parece que esta é uma possibilidade que agrada ao governo de Vladimir Putin.

O Ministério do Desenvolvimento Digital já terá confirmado que as reuniões estão mesmo a acontecer, e com a supervisão do vice-ministro Maxim Parszyn.

Para além disso, o deputado e vice-presidente do Comité de Política de Informação Anton Gorelkin, referiu que o país ainda dará um passo à frente, podendo bloquear mesmo o Unreal Engine no país. O político descreveu este assunto como sendo "importante e urgente".

Resta-nos assim continuarmos atentos a eventuais novidades, para perceber se a Rússia vai, ou não, avançar com a criação do seu próprio motor gráfico para jogos.