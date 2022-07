Apesar de não ser este o seu sistema preferido, a Microsoft tem apostado no Android em várias frentes. Para além das muitas apps que tem disponível no sistema da Google, este é também parte do futuro do Windows 11, como temos visto.

Agora que está também presente na parte de segurança do Android, a Microsoft resolveu emitir algumas das suas recomendações. Estas querem proteger o sistema da Google e os seus utilizadores, recorrendo a conselhos que apesar de óbvios, devem ser seguidos por todos os utilizadores.

Microsoft quer ajudar na segurança dos utilizadores

A segurança do Android é atualmente um tema sensível para todos os que usam este sistema, como temos visto nos últimos meses. Este sistema tem estado exposto a apps que disseminam malware pelos smartphones e tratam de roubar dados dos utilizadores e outra informação.

Para proteger os utilizadores, a Microsoft resolveu emitir algumas recomendações de segurança, para evitar estes problemas. Surgiram numa das suas descobertas, onde apps maliciosas estavam a visar e a atacar o sistema operativo da Google.

Conselhos a serem seguidos por todos no Android

Estas dicas são muito importantes e devem ser seguidas de forma firme e constante. São simples de implementar, na sua maioria e requerem apenas alguns cuidados por parte dos utilizadores. Podem ser seguidas de forma rápida e simples.

Instale apps apenas do Google Play Store ou de outras fontes confiáveis Evite conceder permissões de acesso às SMS, notificações ou acessibilidade a qualquer app sem entender o motivo pelo qual precisa. Essas são permissões que geralmente não são necessárias Use uma solução de segurança como o Microsoft Defender for Endpoint no Android, ou outra, para detetar apps maliciosas ou mal-intencionadas Se um smartphone ou tablet deixar de receber atualizações, considere substituí-lo por um novo dispositivo mais recente

Claro que para muitos estas acabam por ser óbvias e até conhecidas, mas não deixam de ser importantes para o Android e os seus utilizadores. A Microsoft encara-as como essenciais e como a primeira barreira de proteção.

Sistema da Google fica assim ainda mais protegido

Os utilizadores que seguirem estes passos vão certamente manter-se mais protegidos e sem problemas de segurança. Há muitos mais conselhos, mas certamente que requeriam análises mais profundas e que muitos não iriam conseguir implementar.

É interessante e curiosa a nova postura da Microsoft, face ao Android e à sua segurança. Este sistema é cada vez mais uma peça importante no seu ecossistema, indo ao ponto de equipar os atuais smartphones da gigante do software,