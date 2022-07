Continuam os problemas do Netflix! Perde mais utilizadores, mas não é tão mau como esperado

Os números do Netflix têm mostrado que este serviço de streaming de vídeo está a perder clientes a um ritmo elevado. As causas foram já várias vezes discutidas e focam-se muitas vezes na partilha de contas entre utilizadores.

As medidas para combater este cenário estão a ser testadas, mas ainda não fazem efeito. Os mais recentes dados, referentes ao segundo trimestre de 2022, mostram que os problemas continuam no Netflix com a saída de utilizadores, mas ainda assim não tão mal como esperado originalmente.

É um tema recorrente que o Netflix está a atravessar um momento menos positivo. O serviço de streaming tem perdido utilizadores de forma acelerada, o que se reflete na saúde financeira, que tenta por todos os meios encontrar novamente a sua fórmula de sucesso.

Os dados mais recentes, referentes ao segundo trimestre de 2022, revelam que este processo continua a acontecer a um ritmo elevado. Desta vez o Netflix reportou que perdeu 970 mil subscritores em todos os países onde tem o seu serviço presente.

Apesar de estar muito longe do pretendido pela empresa, este cenário fica acima do esperado para o período, onde se esperava uma perda de 2 milhões de utilizadores. A Netflix chegou a estimar perdas de dois milhões de utilizadores para o segundo trimestre de 2022.

A ajudar neste cenário e a manter muitos utilizadores ligados ao serviço, esteve o lançamento de alguns títulos importantes para o Netflix. Em caixa esteve o lançamento de uma nova temporada da série "Stranger Things", um dos títulos de maior sucesso da plataforma.

Com vários testes a decorrer, o Netflix espera recuperar subscritores, ao reduzir a partilha de contas entre os utilizadores. Ao mesmo tempo, tem em preparação de um novo plano suportado por publicidade, que deverá ser mais barato que as propostas atuais.

Apesar destes resultados, que ainda assim são melhores que as piores previsões, o Netflix espera recuperar. Para o próximo trimestre espera recuperar um milhão de novos subscritores e assim regressar aos ganhos. Resta saber como vão os utilizadores reagir a todas estas novas propostas que estão a ser preparadas.