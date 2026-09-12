Esta novidade da Microsoft no Windows 11 vai salvar qualquer PC rapidamente

Recuperar um PC avariado ou reinstalar o Windows sempre foi uma dor de cabeça. A necessidade de usar uma pen USB de arranque, descarregar um ISO e configurar suportes externos vai tornar-se uma recordação. A Microsoft testa uma funcionalidade que promete simplificar a vida de quem tem problemas de arranque ou falhas graves no Windows 11.

A novidade surge na mais recente versão de testes do Windows 11 e dá pelo nome de Cloud Rebuild. Esta ferramenta permite descarregar e reinstalar uma cópia limpa do sistema da Microsoft diretamente dos servidores da empresa. O processo decorre sem recurso a qualquer suporte físico externo, bastando garantir uma ligação estável à Internet para recuperar o PC em minutos.

Uma recuperação rápida a partir da nuvem

O acesso a este novo mecanismo é feito através do conhecido Ambiente de Recuperação do Windows. Esta área é ativada de forma automática quando o computador falha o arranque várias vezes, mas também pode ser iniciada manualmente pelas definições do sistema. Ao entrar no menu de resolução de problemas, surge agora a opção para reiniciar o equipamento através da nuvem e de forma direta.

Uma das maiores vantagens deste método reside na capacidade de funcionar mesmo perante um sistema totalmente corrompido ou danificado. Estabelecida a ligação por cabo de rede ou por Wi-Fi, o utilizador pode confirmar a versão pretendida, o idioma e a compilação antes de iniciar o processo. O sistema descarrega a versão de fábrica do Windows 11 e faz a reposição dos controladores essenciais de hardware.

Mais novidades a caminho do Windows 11

Para tornar a experiência o mais acessível possível, o ambiente de arranque passa também a conseguir guardar os perfis de rede sem fios do próprio Windows 11. No passado, o utilizador ficava dependente de uma ligação com fios ou era obrigado a introduzir palavras-passe manualmente. A transição para a rede sem fios torna-se transparente e evita bloqueios desnecessários a meio da intervenção.

A atualização traz ainda melhorias na interface do Windows 11 da Microsoft. O painel de reprodução automática ganha suporte ao design WinUI, adaptando-se aos modos claro e escuro e com melhor dimensionamento de texto. Surgem pequenos ajustes visuais na barra de endereços do Explorador de Ficheiros, novas ferramentas de personalização do ambiente de trabalho e opções de cópia de segurança automática no OneDrive.

Esta aposta no restauro por via remota reforça a estratégia da Microsoft em tornar o Windows 11 cada vez mais resiliente e autónomo. Quer se trate de um utilizador comum em apuros com um ecrã azul ou de um administrador de sistemas a gerir frotas, a independência face a discos externos e pens de recuperação representa um enorme passo em frente na manutenção diária do PC.