Tim Cook dá a cara pelo Galaxy Fold8 da Samsung e contra a Apple e o iPhone Duo

A rivalidade no mercado dos smartphones acaba de ganhar mais um capítulo curioso e calculado. A Samsung aproveitou a atenção mediática em torno do iPhone Duo para lançar um golpe publicitário contra a Apple que rapidamente captou todos. Decidiu colocar Tim Cook a promover o seu mais recente dobrável, o Galaxy Fold8.

Golpe de mestre da Samsung contra o iPhone Duo

Apesar da confusão provocada pelo nome, não se trata de qualquer mudança de cargo na liderança da Apple. A divisão da Samsung na Nova Zelândia encontrou um agente imobiliário local com esse exato nome próprio e apelido para protagonizar um vídeo promocional do Galaxy Z Fold8. O anúncio explora esta coincidência insólita para criar uma provocação à su principal concorrente, numa altura crítica para as vendas globais.

O momento escolhido para partilhar esta campanha publicitária esteve longe de ser fruto do acaso. A iniciativa surgiu logo após o anúncio oficial do iPhone Duo, tirando partido do burburinho que envolve o novo telemóvel da gigante da maçã. A intenção da Samsung foi roubar protagonismo ao iPhone Duo e desviar as atenções para o seu catálogo de smartphones dobráveis.

A batalha dos ecrãs dobráveis aquece o mercado

A mensagem implícita no vídeo foca-se na experiência acumulada ao longo de várias gerações de equipamentos. A Samsung desenvolve e vende smartphones com formato de livro desde 2019, enquanto a rival Apple acaba de se estrear neste nicho com o novo iPhone Duo. Esta ação de marketing serve de lembrete sobre quem desbravou caminho nesta categoria muito antes da chegada do iPhone Duo às lojas.

Esta ofensiva com o homónimo de Tim Cook foi a segunda alfinetada registada num curto intervalo de dias. Pouco antes da conferência de apresentação do iPhone Duo, a fabricante coreana já tinha divulgado outro anúncio com saudações irónicas a quem entrava agora no ecossistema dos ecrãs articulados. Trata-se de uma estratégia concertada para minimizar o impacto do iPhone Duo junto dos consumidores.

Dois gigantes frente a frente nos dobráveis

O Galaxy Fold8 da Samsung chegou às lojas ainda durante o mês de julho. Garantiu um avanço relevante no mercado antes de qualquer resposta direta. O modelo aposta numa estrutura robusta que se desdobra para revelar um ecrã generoso no interior, um conceito que o iPhone Duo adota agora para disputar a preferência dos entusiastas da Apple e dps smartphones da marca.

A entrada do iPhone Duo neste segmento promete intensificar a disputa entre as duas principais marcas de smartphones. A concorrência ganha nova dinâmica com a chegada deste modelo alternativo da Apple, enquanto o confronto comercial e publicitário promete continuar a entreter o setor tecnológico nos próximos meses, como a Samssung nos habituou.