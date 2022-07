Zuckerberg aponta a Apple como a sua maior concorrente no metaverso

O fundador do Facebook é o impulsionador do metaverso, estando a direcionar a estratégia da sua empresa nesse sentido. Agora, Mark Zuckerberg admitiu que a Apple é a sua maior concorrente neste mundo digital em construção.

Apesar disso, ainda não está claro se o sistema a adotar no metaverso pelas duas empresas será igual.

Apesar de ter lançado o metaverso como uma aposta da Meta, a verdade é que Mark Zuckerberg não se esqueceu que existem outras empresas a pensar tão à frente quanto ele. Caso disso é a Apple, por exemplo, que está a trabalhar em dispositivos e serviços direcionados para o mundo digital.

Foi durante uma reunião interna, acedida pelo The Verge através de gravações feitas pelos participantes, que Zuckerberg revelou que a Meta está em “competição profunda” com a Apple.

As declarações do CEO da Meta surgiram na sequência de uma questão que abordava o impacto que o lançamento de dispositivos de realidade aumentada e virtual pela Apple podia ter na empresa. Sem hesitar, Zuckerberg disser ser “bastante claro que a Apple vai ser um concorrente” para a mãe do Facebook. A par disso, criticou a empresa de Cupertino por não aderir ao seu Metaverse Open Standards, do qual faz parte a Epic Games e a Microsoft, por exemplo.

Estamos a abordar isto de uma forma transparente e a tentar construir um ecossistema mais aberto. Estamos a tentar que mais coisas sejam compatíveis com o Android. Estamos a tentar desenvolver o metaverso de uma forma que lhe permita levar os seus bens virtuais de um mundo para outro. Criámos o Metaverse Open Standards Group com um grupo de outras pessoas que acabou de mencionar, e a Apple não aderiu.

Disse Mark Zuckerberg, numa reunião com os funcionários, no dia 30 de junho.

Embora veja a Apple como um concorrente, o CEO da Meta acredita que o metaverso pode garantir uma vantagem sobre a Apple, uma vez que esta parece favorecer um ecossistema fechado, no qual apenas os seus dispositivos e serviços funcionariam uns com os outros. Para Zuckerberg, ainda não está claro se esta será a melhor opção a adotar, sendo esta questão "interessante", na sua perspetiva.

