Porque faz sentido criar um site antes de setembro?

Agosto é, para muitas empresas portuguesas, um mês de menor atividade. Com menos reuniões, menos interrupções e um ritmo de trabalho mais tranquilo, este mês torna-se uma boa oportunidade para avançar com projetos que acabam frequentemente adiados durante o resto do ano.

Agosto é, para muitas empresas portuguesas, um mês de menor atividade. Com menos reuniões, menos interrupções e um ritmo de trabalho mais tranquilo, este mês torna-se uma boa oportunidade para avançar com projetos que acabam frequentemente adiados durante o resto do ano.

Um desses projetos é a criação ou renovação do website da empresa. Apesar da importância das redes sociais, um site continua a ser a base da presença digital de qualquer negócio, permitindo apresentar serviços, transmitir confiança e captar novos clientes através dos motores de pesquisa.

Além disso, esta época coincide habitualmente com campanhas promocionais de alojamento web, permitindo reduzir o investimento necessário para colocar um projeto online, e a PTisp está com descontos até -71% em alojamento web.

Aproveite agosto para preparar a presença online da sua empresa

Para muitas empresas, setembro representa um novo começo. Regressam os clientes, retomam-se projetos, aumentam os pedidos de orçamento e inicia-se uma das épocas mais ativas do ano.

Esperar por essa altura para começar a desenvolver um website significa, muitas vezes, competir com todas as restantes prioridades do dia a dia.

Ao tratar da infraestrutura durante agosto, quando existe mais disponibilidade, será muito mais simples dedicar setembro apenas à criação dos conteúdos e divulgação do novo site.

Criar um site não significa que tenha de o terminar no mesmo dia. O importante é garantir que a infraestrutura está preparada para que o desenvolvimento possa acontecer ao ritmo do negócio.

Quanto custa colocar um negócio online?

Há alguns anos, criar um website podia representar um investimento significativo. Atualmente, graças às campanhas promocionais disponibilizadas por diversos fornecedores, é possível começar com um investimento bastante reduzido. Em alguns casos, os planos de alojamento web estão disponíveis desde 1,40 €/mês + IVA, durante o período promocional.

Para pequenas empresas, trata-se de um investimento relativamente reduzido, sobretudo quando comparado com os benefícios de ter uma presença digital própria, como uma maior credibilidade, mais visibilidade online e uma maior facilidade em captar novos clientes.

O que é necessário para criar um website?

Independentemente da empresa escolhida, existem três elementos essenciais para colocar qualquer negócio online.

Domínio

O domínio corresponde ao endereço do website na Internet, como por exemplo ptisp.pt.

Para empresas portuguesas, um domínio .pt continua a ser uma das opções mais recomendadas, uma vez que transmite proximidade, reforça a credibilidade junto dos clientes e facilita a identificação do negócio no mercado nacional.

Além disso, um domínio curto e fácil de memorizar torna mais simples encontrar a empresa online.

Alojamento Web

O alojamento web é o serviço responsável por armazenar todos os ficheiros do website e mantê-lo disponível na Internet 24 horas por dia.

Quem pretende criar um site em WordPress, atualmente o sistema de gestão de conteúdos mais utilizado no mundo, pode optar por um alojamento WordPress, otimizado para facilitar a instalação, melhorar o desempenho e simplificar a manutenção. Muitos serviços de alojamento WordPress incluem ferramentas de inteligência artificial que permitem criar um website em poucos minutos. Basta responder a algumas perguntas sobre o negócio para que a IA gere automaticamente a estrutura, o design e os conteúdos iniciais, que podem depois ser personalizados conforme necessário.

Uma boa infraestrutura de alojamento contribui igualmente para melhorar a velocidade, a estabilidade, a segurança e a experiência de navegação dos visitantes.

Certificado SSL

O certificado SSL é responsável por encriptar a comunicação entre o website e os visitantes. Na prática, é ele que permite apresentar o conhecido cadeado junto ao endereço do site no navegador.

Para além de aumentar a segurança, o SSL é um requisito essencial para qualquer website que recolha contactos, aceite pagamentos ou pretenda transmitir confiança aos utilizadores.

Uma solução integrada pode simplificar todo o processo

Atualmente existem várias empresas portuguesas que disponibilizam soluções completas para quem pretende criar um website.

Entre elas encontra-se a PTisp, que disponibiliza campanhas de Alojamento web e de Hosting WordPress com descontos até- 71% que incluem o domínio gratuito no primeiro ano e certificado SSL sem custos adicionais, permitindo reunir os principais serviços necessários numa única contratação.

Independentemente do fornecedor escolhido, é aconselhável comparar aspetos como:

Qualidade do suporte técnico

Backups automáticos

Espaço disponível

Performance da infraestrutura Facilidade de atualização do plano

Estes fatores poderão fazer diferença à medida que o projeto cresce.

Porque um website continua a ser importante?

Embora muitas empresas comuniquem diariamente através das redes sociais, um website continua a desempenhar um papel fundamental na estratégia digital.

Entre as principais vantagens destacam-se:

Maior credibilidade junto dos clientes;

Melhor visibilidade nos motores de pesquisa como o Google;

Controlo total sobre os conteúdos publicados;

Possibilidade de integrar formulários, reservas ou lojas online;

Independência relativamente aos algoritmos das redes sociais.

Ter um website próprio significa que a empresa controla totalmente a sua presença online, independentemente das alterações que possam ocorrer nas diferentes plataformas sociais.

Aproveite agosto. Mais visibilidade online começa com uma boa preparação. Se está a pensar criar um website ou renovar a presença digital da sua empresa, este pode ser o momento ideal para aproveitar as campanhas promocionais disponíveis e dar vida ao seu negócio na Internet.

PTISP