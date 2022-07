COVID-19: trabalhadores chineses obrigados a dormirem nas fábricas de chips

Talvez esta notícia pareça já ter vários meses, pois a pandemia da COVID-19 já está bem mais controlada, e o número de casos em todo o mundo, embora ainda preocupante, está já longe de nos assustar como aconteceu no ano de 2020.

Mas a verdade é que a China tem estado bastante atenta à evolução de casos no país e, como tal, tem tomado algumas medidas mais radicais. E as últimas informações indicam que, para reforçar as medidas contra a pandemia e encurtar a probabilidade de contactos, os trabalhadores chineses vão começar a dormir nalgumas fábricas, entre elas as destinadas ao fabrico de chips.

China aperta as medidas contra a COVID-19

A pandemia da COVID-19 obrigou-nos a muitas mudanças nas nossas vidas. Mas atualmente a situação parece estar mais controlada e, apesar de ainda haver casos diários, já estamos mais conscientes do que se trata este vírus e de que forma nos podemos proteger para lidar com ele ao mesmo tempo que retomamos à normalidade.

Mas na China tem havido um agravamento das medidas, especialmente devido ao crescente número de casos com a variante Ómicron. Nesse sentido, o governo de Shenzhen emitiu recentemente um pedido às fabricantes, para que estas ordenem os trabalhadores a comerem e dormirem nas instalações das suas fábricas chinesas durante esta semana, como forma de evitar novos contágios.

Esta ordem visa assim que as fábricas na região funcionem como um 'circuito fechado', o qua impossibilita dos trabalhadores de saírem do local de trabalho. No entanto, a medida apenas será aplicada às fábricas que tenham condições para aplicar a mesma, como, por exemplo, contarem com a existência de dormitórios.

Tal como esperado, várias fábricas ligadas ao setor dos chips serão também afetadas por esta medida, como é o caso da gigante SMIC, a Huawei que tem sede em Shenzhen, a ZTE e a popular fornecedora da Apple Foxconn. Mas de todos estes nomes, apenas a Foxconn se pronunciou sobre o assunto e garantiu que as suas instalações vão funcionar normalmente.

Esta já não é a primeira vez que estas medidas são aplicadas, pois em abril deste ano a fábrica da Tesla em Xangai também obrigou os seus trabalhadores a dormirem no local de trabalho.

Com estas medidas, a China espera então reduziu o número de infeções, nomeadamente no setor industrial.