Zero Rating: Quando vai perder o trafego gratuito para sites e apps?

O Zero Rating é uma prática comercial utilizada por alguns operadores de serviços de acesso à Internet via rede móvel. O volume de dados de serviços e aplicações específicas está incluído no limite mensal do volume de dados dos utilizadores. Mas, esta modalidade vai acabar! Saiba quando...

​Zero Rating acaba a partir de 8 de junho de 2023

Em cumprimento da deliberação do regulador do setor das comunicações eletrónicas, ANACOM sobre as ofertas zero rating e similares em Portugal no contexto da Internet aberta, a partir do dia 8 de junho de 2023 deixa, na generalidade dos casos, de haver tráfego gratuito nas redes móveis para apps e sites, pelo que o tráfego utilizado será descontado ao plafond de internet móvel.

Esta deliberação da ANACOM é de aplicação transversal ao setor das comunicações eletrónicas, afetando, tanto a MEO, a NOS, a VODAFONE como os demais operadores que prestam o serviço de internet móvel.

No caso da MEO, apps como a MEO Cloud, MEO Drive, MEO Home, MEO Wallet e my MEO, bem como os sites meo.pt, moche.pt e uzo.pt deixarão, assim, de ter tráfego gratuito na rede móvel da MEO, passando o tráfego de utilização/navegação nos mesmos a ser descontado ao plafond de dados.​​

O serviço de TV MEO Go Fora de Casa não foi abrangido pela deliberação da ANACOM pelo que continuará a efetuar tráfego sem gastar plafond de internet móvel da MEO.​

