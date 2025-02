Starlink com novo negócio nos EUA: renovar as comunicações de controlo do tráfego aéreo

Apesar de o contrato já ter sido adjudicado à Verizon, a Starlink estará pronta para assumir um acordo de 2,4 mil milhões de dólares para a renovação das comunicações de controlo do tráfego aéreo dos Estados Unidos da América (EUA).

Conforme avançado pelo The Washington Post, citando duas fontes anónimas informadas sobre os planos, a Federal Aviation Administration (FAA) estará prestes a alterar um contrato de 2,4 mil milhões de dólares com a Verizon para rever o sistema de comunicação de controlo do tráfego aéreo do país.

De acordo com a informação confirmada pela Bloomberg e pela The Associated Press, posteriormente, o objetivo passará por entregá-lo à Starlink.

Apesar da informação, não é claro como o plano será concretizado: se a FAA entregará parte do trabalho à Starlink, permitindo que a Verizon continue o seu próprio esforço, ou se apenas cancelará o contrato com a Verizon, atribuindo-o à Starlink.

Acordo com a Starlink poderá gerar críticas

Citando o The Verge sobre o assunto, "enquanto Elon Musk ataca a burocracia federal em nome da "eficiência", a sua empresa Starlink parece estar pronta a roubar um contrato governamental de vários milhares de milhões de dólares à Verizon".

De facto, Elon Musk tem vindo a levantar questões sobre o sistema da Verizon há vários dias, afirmando que "não está a funcionar e, por isso, está a colocar os passageiros aéreos em sério risco".

Além de semear dúvidas relativamente à tecnologia da Verizon, Elon Musk afirmou que os terminais da Starlink seriam fornecidos "sem custo ao contribuinte, numa base de emergência, para restaurar a conetividade do controlo do tráfego aéreo".

Independentemente do resultado deste acordo, a gestão pela Starlink das comunicações de controlo do tráfego aéreo dos EUA irá, provavelmente, levantar questões relativamente a conflitos de interesse, considerando a posição de Elon Musk na atual administração de Donald Trump.