Spotify revela as tendências musicais do ano com o Wrapped 2021

A Terra deu mais uma volta à estrela e é tempo de balanços de final de ano. Como tal, a plataforma de streaming de música Spotify apresenta as tendências musicais do seu ano com o Wrapped 2021.

Neste dia 1 de dezembro, feriado, ouça o que foi mais badalado neste ano que se aproxima do fim.

O melhor do ano segundo o Spotify

A partir de hoje todos os utilizadores do Spotify podem descobrir o que ouviram ao longo do ano.

O Spotify, maior plataforma de streaming de áudio a nível mundial, acaba de revelar hoje as músicas e os artistas mais ouvidos em 2021.

Num ano que começou com grande parte das pessoas em casa, o Spotify permitiu que os portugueses continuassem ligados à música e através da música. O Wrapped 2021 celebra esta relação com a música e ajuda-nos a refletir sobre o papel desempenhado pelo áudio nas vidas dos utilizadores da plataforma e dos criadores de música.

Para além de permitir o acesso às músicas e artistas mais ouvidos globalmente, oferece aos utilizadores a possibilidade de terem uma retrospetiva sobre o que ouviram nos últimos meses.

Então, quem está no primeiro lugar das preferências de 2021?

Segundo os dados fornecidos pelo Spotify, o artista que ocupa a primeira posição no ranking nacional dos artistas mais ouvidos é Drake, seguindo-se The Weeknd.

Este ‘top 5’ completa-se por ordem com Justin Bieber, Billie Eilish e Travis Scott. Relativamente aos artistas portugueses neste ranking, o grupo Wet Bed Gang está em destaque, tendo este ano quebrado o recorde do álbum português mais ouvido na plataforma no espaço de uma semana.

Logo a seguir podemos encontrar Julinho Ksd, Bispo, Plutónio e Slow J.

Para saber quais foram as suas músicas mais ouvidas, aquelas que lhe fizeram companhia neste ano, aceda aqui à plataforma.

